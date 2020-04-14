4 مشروبات لا تتناولها على الريق فور الاستيقاظ.. "مضرة للصحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

لكل منّا عادة معينة اعتادها فور الاستيقاظ من النوم كل صباح، فمنّا من يتناول كوب مياه، وآخر يحتسي فنجان القهوة، وثالث قد يدخن سيجارته، وغيرها من العادات، دون النظر إلى مدى ضررها أو أهميتها.

لذا نستعرض لكم أهم المشروبات التي لا يجب تناولها على "الريق"، نظرًا لما تسببه في الصحة، وفق ما ذكر موقع "هيلث لاين" المعني بالصحة.

1- القهوة

على الرغم من فوائد القهوة العديدة للصحة إلا أن تناولها على معدة فارغة قد يؤدي الى تهيج المعدة بسبب محتواها من الكافيين، ورفع خطر الاصابة بحموضة المعدة وحتى قرحتها مستقبلاً.

كما وأن الكافيين مرتبط باضطرابات الهضم فإن تناول القهوة قد يؤدي الى تثبيط الشهية مؤقتاً مما يجعلك تتنحى تدريجياً عن تناول وجبة فطور متكاملة ومتزنة.

2- المشروبات الغازية

تناولها على معدة فارغة، يسبب انقباض الأوعية الدموية وعدم تدفق الدم للمعدة، وبالتالي صعوبة في الهضم وتقلصات وآلام المعدة، بالإضافة إلى الشعور بالحموضة في وقت لاحق، حيث أن تلك المشروبات تتكون من مواد حامضية.

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3- العصائر المعلبة

العصير المعلب، أحد أسوأ الخيارات التي يمكنك تناولها في الصباح، إذا تحتوي عصائر الفاكهة الموجودة في السوق على القليل جدًا من العصير ويتم تحليتها بالسكر أو شراب الذرة عالي الفركتوز. وتزيد مستويات السكر المرتفعة من خطر الإصابة بالسمنة ومتلازمة التمثيل الغذائي وداء السكري من النوع 2 وأمراض أخرى.

4- العصائر الطبيعية

حتى عصير الفاكهة 100٪ يحتوي على الكثير من السكر. يمكن أن يكون لاستهلاك كميات كبيرة من عصير الفاكهة نفس التأثيرات على وزنك وصحتك مثل شرب المشروبات المحلاة بالسكر.

ويؤدي شرب عصير الفاكهة إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم بسرعة كبيرة، نظرًا لعدم وجود دهون أو ألياف لإبطاء عملية الامتصاص، يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الأنسولين وانخفاض السكر في الدم إلى الشعور بالتعب والرعشة والجوع.

5- التدخين على الريق

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تدخين السجائر وشرب القهوة، على الريق عندما تكون المعدة خالية، تسبب مخاطر، منها زيادة إفراز المعدة للأحماض، مما يصيبك بالحموضة وحرقة المعدة، وشعورك بالشبع، مما يؤدي لعدم تناول الطعام، ولا تحصل على ما يكفي من عناصر وفيتامينات يحتاجها الجسم.

كما أن التدخين على الريق، يعطي إشارات للمعدة لكي تعمل، فتطلب ضخ المزيد من الدماء من الأجهزة الأخرى، وفي هذه الفترة يضعف جهاز المناعة، وتكون معرضا للإصابة بالأمراض، وفق ما ذكر موقع "dailymedicalinfo".

ماذا أشرب فور الاستيقاظ؟

هناك عدة فوائد صحية لتناول كوب من الماء بعد الاستيقاظ مباشرة، فشرب الماء على معدة خاوية في بداية اليوم يجعل الماء دواءاً مطهراً، كما أنه أحد أهم العادات الصحية التي تجعل اليابانيين يتمتعون بمستويات صحية مرتفعة.

وهذه أهم فوائد شرب الماء بعد الاستيقاظ، وفق ما نشره موقع "webteb".

- ترطيب الجسم بعد فترة جفاف استمرت 7 ساعات تقريباً.

- الوقاية من الصداع.

- تنشيط عملية التمثيل الغذائي بعد خمول النوم.

- شرب الماء أفضل وسيلة لحماية الكلية من الحصى ومن الالتهابات.

- يعيد الماء في الصباح الحيوية والنشاط للجهاز الليمفاوي، وهو حجر الزاوية في نظام المناعة لدى الإنسان.

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- تناول الماء في الصباح يساعد على إزالة السموم التي تكونت داخل طبقات الجلد أثناء النوم، ومع ماء الصباح تستعيد البشرة حيويتها.

- التخفيف من حرقة المعدة واضطرابات المعدة التي تحدث بسبب زيادة الحموضة في المعدة، وإذا وصل السائل الحامض إلى المريء فسوف يشعر المرء بعدم الارتياح، ولكن عند شرب الماء بعد الاستيقاظ من النوم، فإنه يتم تخفيف الحمض وتجنب حرقة المعدة، كما تستعد المعدة بذلك لتناول وجبة الإفطار.

- منع حصوات الكُلى والتهابات المثانة، حيث تعمل السوائل الكافية على تخفيف حمض المعدة وطرد السموم من الجسم.

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