قدمت الشيف نرمين هنو، طريقة عمل تارت الموز وجوز الهند، وذلك من خلال برنامجها "زي السكر" المذاع على قناة "cbc سفرة"، وهو من أنواع الحلويات التي يمكن تحضيرها بسهولة. مقادير تارت الموز وجوز الهند العجين 2 كوب دقيق 8 ملاعق كبيرة زبدة 1 ملعقة كبيرة سكر ماء مثلج حسب الحاجة الحشوة 3 بيضات 3 صفار بيض نصف كوب سكر 1 ملعقة صغيرة فانيليا 2 ونصف ملعقة كبيرة دقيق 2 كوب حليب 1 كوب جوز هند Advertisements التوبينج 2 موز شرائح 1 كوب كريمة مخفوقة جوز هند شرائح محمص طريقة عمل تارت الموز وجوز الهند العجين يسخن الفرن على درجة حرارة 180 تخلط كل المكونات الجافة مع الزبدة في العجان، حتى يصبح القوام رمليًا يضاف الماء تدريجيا ويقلب حتى يصبح عجينًا يفرد العجين في صينية التارت تخبز في الفرن حتى تصبح ذهبية اللون تضاف الحشوة، وتترك لتبرد تماما تزين بالكريمة، والموز، وجوز الهند المحمص الحشوة يسخن السكر مع الحليب على النار، ويقلب، ثم تضاف المكونات المتبقية مع التقليب المستمر، حتى يصيح القوام كريمي، وتضاف إلى التارت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل تارت الموز وجوز الهند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.