"بابا ده بيعاكسني".. فيديو طريف لصلاح عبدالله مع ابنتيه

شارك الفنان صلاح عبدالله، متابعيه وجمهوره بفيديو طريف له مع ابنتيه دنيا وشروق صلاح عبدالله، خلال فترة الحظر والعزل المنزلي.

وظهر معه دينا وزوجها وأيضا شروق وزوجها، في الفيديو الذي صوره فيما يبدو داخل حديقة، وهو جالس يدخن السجائر، ونشره عبر صفحته الشخصية على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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وكتب صلاح عبدالله، في تعليقه على الفيديو: "مع بناتي وجوازهم بعد التعقيم السليم ومحاولة للفرفشة، ويارب أحلى صباح من جوه قلب صلاح، نهدى بقى ونرتاح والكابوس ينزاح".

حيث ظهرت معه ابنتاه جالستان، ويمر الزوجان من خلفهما، وتشتكي دينا وشروق لوالدهما من أنهما تتعرضان للمعاكسة من زوجيهما.

وتفاعل معه جمهور عبر الإعجابات حيث أغلق التعليقات، واعتاد صلاح عبدالله، مشاركة جمهوره بفيديوهات ولطقات من حياته عبر "إنستجرام".