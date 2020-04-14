طريقة عمل سلطة فاصوليا حمراء

في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، والدعوات للبقاء في البيوت طوال اليوم، بالتزامن مع فرض حظر تجوال جزئي في مصر، تبحث العديد من ربات البيوت، عن جديدة لإعداد الأطعمة، من بينها سلطة الفاصوليا الحمراء.

وفيما يلي طريقة صحية وسهلة لتحضير سلطة الفاصوليا الحمراء، قدمتها خبيرة التغذية سالي فؤاد، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

مقادير سلطة الفاصوليا الحمراء

- جزر مبشور.

- كرنب أحمر.

- بصل أخضر.

- خيار.

- فاصوليا حمراء مسلوقة.

- طماطم.

- خس.

- جبنة مبشورة.

- الشبت.

- نصف كوب من اللبن الرايب.

- ملعقة كبيرة من المايونيز.

Advertisements

- ملعقة صغيرة من بودرة البصل.

- ربع ملعقة صغيرة بودرة ثوم.

- نصف ليمونة.

- ملح.

- فلفل.

- ملعقة كبيرة من الشبت.

طريقة تحضير سلطة الفاصوليا الحمراء

- خلط الشبت وملعقة كبيرة من المايونيز، وملعقة صغيرة من بودرة البصل، مع اللبن الرايب، وبودرة ثوم.

- إضافة نصف ليمونة وملح وفلفل، وملعقة كبيرة من الشبت المفروم، للحصول على صوص سلطة الفاصوليا الحمراء.

- إحضار وعاء لوضع الصوص في القاع.

- إضافة الكرنب والبصل الأخضر، والجزر والفاصوليا.

- إضافة الخيار والطماطم والجبنة والخس، ثم رج البرطمان جيدا.