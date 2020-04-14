كورونا يحكم.. عروسان يقيمان الفرح "لايف": حضره أكثر من ألف شخص

يتحايل البعض على الحظر الذي يفرضه فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض كوفيد 19، خاصة من لا يستطيعون تأجيل ما بدأوا الإعداد له مثل حفلات الزفاف التي كان مقررا لها أن تعقد بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا.

قبل الفيروس مباشرة كانت العروس "نبال" وعريسها "جواد العبابنة"، من محافظة المفرق شمالي المملكة الأردنية الهاشمية، قد جهزا بالفعل كل شيء، فستان الفرح، حجز قاعة الزفاف، طباعة دعوات المعازيم المقرر لهم حضور الحدث السعيد.

ولكن حدث ما لم يكن متوقعا، فيروس قاتل يفرض على الجميع التزام منازلهم، ورفض العروسان تأجيل زفافهما في نهاية المطاف، وقررا التحايل على الحجر الصحي، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

سيشارك الجميع من منزله، كان هذا هو الاختيار الوحيد الملائم لكل الأطراف، سواء العروس التي تريد أن تفرح مع أهلها وذويها وأصدقائها، أو حتى المعازيم.

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أنشأت "حنان المجالي"، والدة العريس مجموعة خاصة بحفل الزفاف على فيس بوك، ودعت إليها جميع المعازيم، بالإضافة إلى آخرين، وكان الطلب هو مشاركة العروسين فرحة الزفاف.

كان فيديو حفل الزفاف "لايف"، على مدار 3 أيام، شاهد الفيديو وشاركهم فرحة الزفاف حوالي ألف شخص من داخل الأردن وخارجها، عن طريقة تقنية المشاركة عن بعد في اللايف، وكانت التجربة ناجحة بحسب والدة العريس.

وطلبت من الجميع مشاركة الفرحة والزغاريد ودعوات إنجاح الزيجة، وقالت إن تلك هي هدية العروسين الحقيقية.

وذهب العريس "لايف" بسيارتين فقط إلى عروسه، واحدة كان فيها والأخرى كان فيها بعضا من ذويه، واصطحب عروسه من بيتها إلى بيته، وأعربا عن سعادتهما لعدم إيذاء المدعوين أو التسبب في عدوى ونشر الفيروس، واعتبرا الزفاف الإلكتروني ناجحا للغاية.