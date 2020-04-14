مأساة وفيلم رعب.. كورونا يفتك بأسرة بريطانية: مات الأب والأم والابنة

أب وزوجة وابنة، ضحايا جدد خسروا معركتهم مع فيروس كورونا المستجد، لتحل مأساة إنسانية بالعائلة البريطانية التي فتك بها "كوفيد 19".

الحكاية بدأت مع الوالد كيث ماكفيكار، 84 عامًا، الذي أصيب بفيروس كورونا، ومن ثم انتقلت العدوى إلى زوجته التي تصغره بعامين، لتداهمها الأعراض سريعًا ولم يتمكنا من الصمود أمام كورونا، ليتوفيا قبل أسبوعين، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وعقب مرور أسبوعين على وفاة الزوجين، ظهرت الأعراض على الابنة "جين" صاحبة الـ62 عامًا، لتلحق بهما هي الأخرى وتتوفى إثر إصابتها بالمرض ذاته.

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وكان ريتشارد، شقيق جين الأصغر، ذو الـ60 عامًا، نحدث عبر حسابه على فيس بوك، عن معاناة شقيقته مع المرض، داعيًا الأصدقاء للصلاة من أجل شفائها، لكن عقب وفاتها كتب قائلًا: "من المؤسف أن أقول.. جين خسرت معركتها من أجل الحياة".

وكانت "جين" قبل وفاتها استبدلت صورتها على فيس بوك، بشعار يقول: "ابق في المنزل.. بقاؤك في المنزل يمكن أن ينقذ الأرواح".

وتواجه الأسرة حاليًا مشكلة إجراء مراسم ثلاث جنازات، ووصف "ريتشارد" لأصدقائه الواقعة بأنها: "فيلم رعب".