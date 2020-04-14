بسبب كورونا.. عرض مسرحي بالمنزل للاحتفال بالتخرج: "لحظة كانت مستنياها"

عرض مسرحي كوميدي استغرق بضع دقائق، قدمته أسرة حاولت استغلال حالة الحظر المفروضة للوقاية من فيروس كورونا، للاحتفال بتخرج مارينا رأفت عياد، في كلية الإعلام، وذلك بعد تأجيل حفل التخرج بسبب العزل المنزلي.

لعبت إنجي طارق عياد، 26 عامًا، تخرجت في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا قسم لغات وترجمة إنجليزي، دور الأم، أما مارينا رأفت عياد، 21 عامًا، لعبت دور الخريجةـ والأخيرة مريم طارق عياد، 23 عامًا، لعبت دور الدكتورة.

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مشهد كوميدي استغلت به الفتيات فترة الحظر للخروج من الملل وروتين اليوم، بإقامة حفل تخرج بالمنزل بعد منعه بالكلية بسبب فيروس كورونا، "الفكرة جت ان بنت عمي بتتخرج السنة دي، وكان في احتمالية إن ميتعملش حفلة تخرج اللي هي مستنايها من بدري وبتحضر لها بسبب ظرف كروونا وكده، فقررنا نحتفل بيها بطريقة كوميدي" وفق حديث إنجي لـ"هُن".

أمنيات وأحلام مختلفة بمجرد انتهاء الحظر، تتمنى الفتيات تحقيقها، "نتمنى في الوقت الحالي تعدي الأزمة دي عشان نقدر نكمل حياتنا الطبيعية، وأنجح في شغلي، لأن كل حاجة واقفة حاليا، وأول ما الحظر يخلص أكتر حاجة نفسي فيها حاليا هي إني أسافر".