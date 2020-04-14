"القومي للمرأة" ينعى غادة الشريف

إيمانا بقضاء الله وقدره، تلقى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه والإدارة العامة للاعلام بالمجلس ببالغ الحزن والأسى والتأثر، نبأ وفاة فقيدة الشباب الأستاذه غادة محمد الشريف الصحفية بجريدة المصري اليوم والتي وافتها المنية اليوم الإثنين.

وأعربت مرسي عن عميق حزنها لوفاة فقيدة الصحافة المصرية الصحفية المجتهدة غادة الشريف، والتي كانت معنية بملف المرأة في جريدة المصري اليوم، وعملت مع المجلس القومي للمرأة على مدار أعوام متتالية كمندوبة للجريدة بالمجلس، كما أنها كانت واحدة من أنجح الصحفيات المصريات بشهادة جميع من عملت معهم، وكان يتنبئ لها بمستقبل باهر في عالم الصحافة، وحصلت على العديد من الجوائز الصحفية محليا وعربيا.

كم أعرب المجلس القومي للمرأة، عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيدة وأسرة تحرير مؤسسة المصري اليوم، سآلين الله عز وجل أن يلهم أهلها وأصدقائها الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيدة برحمته ويسكنها فسيح جناته.