يحاربن المرض اللعين الذي اجتاح دول العالم، وابتعدن عن أطفالهن لفترة طويلة، فهن العاملات في مجال الرعاية الصحية، ونشرت "سبوتينك" نقلًا عن "ديلي ميل" البريطانية، مقطع فيديو عن لقاء العاملات في الرعاية بالصحية بأطفالهن بعد غياب طويل، وذلك من أكثر من مكان بدول العالم المختلفة.
وتضمنت المشاهد لحظة التقاء طفلة تدعى أويكو كوكاك، ذات 6 أعوام، مع والدتها العاملة في مجال الرعاية الصحية في تركيا، بعد شهر كامل على الغياب.
ويعتبر ذلك هو الحال بالنسبة للعديد من العائلات، خصوصًا تلك التي يعمل أفرادها في مجال الرعاية الصحية، إذ تسبب الفيروس التاجي بفصل الكثير منهم عن أبنائهم بسبب الضرورات الصحية العاجلة والضغط الكبير من جهة، والخوف من نقل عدوى فيروس كورونا المستجد إلى منازلهم من جهة أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو يوثق لحظات مؤثرة في لقاء عاملات بالصحة مع أطفالهن بعد فراق كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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