ابنة محمد شومان تبكي وتطالب بحذف اسمه من بطاقتها: مش ندمانة

قالت لوجين محمد شومان، ابنة الفنان الهارب محمد شومان، إن أسرتها لم تطلب من والدها التدخل إطلاقا للإفراج عن شقيقها، وتعلم أن القبض على شقيقها مجرد إجراء أمني، وسيجري الإفراج عنه بمجرد تأكدهم من أنه ليس له علاقة بشيء مما يرتكبه والدهم، مضيفة أنها تحتاج لدعم الدولة في التخلص من اسم والدها من بطاقتها الشخصية.

وأضافت لوجين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "TEN": "ده أكتر شبح بنواجهه وعاوزين نتخلص منه، في ناس بتتأذي بسببه"، مشيرة إلى أن والدها كان متزوجا من سيدتين ولديها أخت شقيقة وأخ من الأب، وأن علاقتهما بشقيقهما جيدة جدا.

وأوضحت أنها لا تعلم أي شيء عن والدها منذ 5 سنوات، مضيفة: "قربت أنسى اسمه وشكله وصوته، وقطعنا صلتنا به تماما منذ 5 سنوات، وكل اللي يعرفنا يعرف اننا مستقلين عنه تماما".

وأردفت باكية: "حديثي عن والدي بهذه الصورة ليس سهلا، وهذا الموضوع ليس موضع نقد أو نقاش، فالموضوع ليس له علاقة بالسياسة وإنما له علاقة بهدم أسرة، ولست نادمة على تبرؤي منه وطلبي حذف اسمه من البطاقة"، معقبة: "مش باقي ليا منه غير اسمه، وهو سبب مشاكلي وتعبي".

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وظهرت ابنة الفنان الهارب، وهي ترد على بيانه الأخير، الذي يناشد فيه السلطات المصرية بالإفراج عن نجله الذي يخضع للتحقيق، قائلة: "أنا وأختي وأخويا أحمد، مش أسرتك، ومالناش أي علاقة ولا صلة بيك، وقطعنا كل ما له علاقة بيك من 5 سنين".

وتابعت: "أحمد أخويا، أنت متحملتش مسؤوليته من وهو عنده، سنة ونص، وأنت بالنسبة لنا مش رب الأسرة، لأن أُمنا هي رب الأسرة، من وقت ما هربت وقاعد في بلد تانية".

وأوضحت "لوجين" سبب التحقيق مع شقيقها، قائلة: "بيتأكدوا إن مالوش علاقة بيك وبأفعالك، وهيطلع لأننا مالناش صلة بيك، لو عاوز تعمل فيها أب إنزل وواجه ده بنفسك".