الامارات | «صور من المنزل».. مسابقة تنتصر لتفاصيل الحياة اليومية

شكرا لقرائتكم خبر عن «صور من المنزل».. مسابقة تنتصر لتفاصيل الحياة اليومية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفاءً بإبداعات الجمهور، وحرصاً منه على منح عشّاق التصوير فرصة مثالية للتعبير عن إبداعاتهم، خلال فترة التزامهم بالبقاء بالمنازل، أعلن المهرجان الدولي للتصوير (إكسبوجر)، عن إطلاق المسابقة العالمية #صور_من_المنزل، اعتباراً من شهر أبريل الجاري، مستهدفاً كل أفراد المجتمع.

ويفتح المهرجان، من خلال المسابقة، المجال أمام عشاق التصوير من الهواة والمحترفين من مختلف دول العالم، لإطلاق العنان لمواهبهم الإبداعية من خلال التقاط صور ملهمة، تروي قصصاً ولحظات فريدةً من حياتهم اليومية، خلال فترة البقاء بالمنزل، في خطوة مبتكرة، في ظلّ ما يشهده العالم من إجراءات احترازية لمواجهة انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد–19).

وحددت المسابقة حزمة من الشروط للراغبين في التقدم والمشاركة، إذ يتسنى لهم استخدام أي نوع من الكاميرات المتوافرة لديهم، تمكنهم من التقاط صور ترصد مشاهد وشخصيات من حياتهم داخل البيت، وأن تكون الصورة قد التقطت خلال فترة البقاء بالمنزل، اعتباراً من مطلع أبريل الجاري.

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ويمكن للمشارك اختبار المساحات الإبداعية بلا حدود، طالما أنه يتم التقاطها في المنزل، وقد تكون انعكاساً لشغف دائم أو للعطايا التي نعيش معها الآن، أطفالنا، وأحبائنا أو تفاصيل المنزل أو ربما إطلالة من النافذة، على أن تكون بصيغة (JPG)، ويتم تحميلها على الموقع الإلكتروني https:/‏‏‏/‏‏‏stayhome.xposure.ae/‏‏‏.

ويمكن للمشاركين التقدّم بصورة واحدة كل 24 ساعة طيلة فترة المسابقة، حيث تتولى لجنة تحكيم مستقلة تقييم المشاركات كل أسبوع، بناءً على نظام النقاط الخمس، واختيارها وفق معايير أساسية.

ورصد المهرجان جوائز قيمة للفائزين، إذ يحصل الفائز بالمرتبة الأولى كل أسبوع على جائزة قدرها 1000 دولار، فيما تصل قيمة جائزة المرتبة الثانية إلى 750 دولاراً.