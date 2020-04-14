الامارات | «تشكيل» يُطلق حوارات إبداعية افتراضية

شكرا لقرائتكم خبر عن «تشكيل» يُطلق حوارات إبداعية افتراضية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يجمع «تشكيل»، مركز الفن والتصميم الذي يتخذ من دبي مقراً، الفنانين والمصممين على منصات افتراضية لإجراء حوارات تتمركز حول التقنيات والممارسات المهنية وتلك التي تحفز مهارات الشباب في عالم التصميم والفنون، لإيجاد مصادر الإلهام أثناء العمل في المنزل خلال الظروف الراهنة، وذلك بعد أن أضحى الأفراد أكثر ترابطاً وصِلة ببعضهم عبر منصات التواصل الاجتماعي واللقاءات عبر الإنترنت في ظلّ ممارستهم التباعد الجسدي في جميع أنحاء العالم.

وتُقام حوارات «تشكيل» ضمن جلسات مدتها 20 دقيقة، تُعرض كل يوم أربعاء على صفحة المركز على «إنستغرام» IGTV @TashkeelStudio وعلى صفحتي «فيس بوك» و«يوتيوب» الخاصتين بالمركز، حيث يمكن للمتابعين عرض هذه الحوارات المسجّلة ومشاركة الآخرين بها وطرح الأسئلة في التعليقات للحصول على تجربة تفاعلية ممتعة. وسواء كان لديك استوديو منزلي أم لا، ما السبيل لمواصلة الإبداع انطلاقاً من المنزل؟ وما المواد التي يمكن أن تعمل معها؟ وهل تستفيد من خزائن المطبخ في تجاربك الفنية أم تفتح أدراجك باحثاً في أغراضك القديمة أو بين أعمالك غير المكتملة لتعيد إحياءها؟

صحة نفسية

الأربعاء 15 أبريل الجاري يُقام حوار بين المستشارة النفسية ريما بني عباسي، والفنان فيصل الملك، يدور حول طرق التعامل مع العزل الذاتي في المنزل، بما في ذلك علاج قائم على السردية يهدف إلى تحليل المشكلة من أجل فهمها من مسافة بعيدة، وبناء قصة ذات أبعاد أكثر ثراء، الأمر الذي قد يساعد في إيجاد فسحة أوسع للأمل من خلال إتاحة المجال لإمكانية التعامل مع التحديات بطريقة مختلفة.

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موارد الفنانين

أمّا الأربعاء 22 أبريل الجاري يتحدث «تشكيل» عن التحدّيات والفرص التي يواجهها المجتمع الإبداعي في دولة الإمارات. ويوم 29 أبريل الجاري تناقش الجلسة هذه الفترة الاستثنائية التي تمنح المهنيين المبدعين من الفنانين والمصممين فرصة فريدة للتفكير في ممارستهم الإبداعية.

بعيداً عن الشاشة

وتتواصل الجلسات الأربعاء 6 مايو المقبل من خلال تقديم أفكار لأنشطة فنية باستخدام ما هو متاح لها من مواد. وسيتبادل أعضاء مركز «تشكيل» وموظفوه النصائح والأفكار لمساعدة الأطفال على البقاء نشِطين ومشاركين، ومساعدة الأسر على التخلص من الملل.

حوارات حول التقنيات المهنية التي تحفز مهارات الشباب في عالم الفنون.