الامارات | الأشجار قد تتحول إلى مصدر لإنتاج الكهرباء

شكرا لقرائتكم خبر عن الأشجار قد تتحول إلى مصدر لإنتاج الكهرباء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعمل الباحثة الأميركية الكولومبية المولد، كاتالينا لوتيرو، وفريقها البحثي، على تطوير طريقة جديدة، لاستثمار طاقة احتكاك أوراق الأشجار، وتحويلها إلى طاقة كهربائية.

وخلال استضافتها كمتحدثة في مؤتمر ديزاين إندابا 2020، الذي أقيم حديثاً في مدينة كيب تاون في جنوب إفريقيا؛ قالت لوتيرو إن «أوراق الأشجار ذات الشحنة الموجبة تنتج كميات قليلة من الكهرباء عندما تحتك بجذع الشجرة أو أي مادة أخرى سالبة الشحنة، ونعمل حالياً على استخدام هذه الطاقة في شبكة حيوية دقيقة؛ سميناها رايكي، على أمل استخدامها مستقبلاً كبديل لإنتاج الطاقة في المجتمعات المحرومة».

وطبق الفريق البحثي تقنيات الهندسة الجينية على شجرة دردار، وعدلوا تركيبة الفرع، مع زيادة سماكة وكثافة الأوراق، وأضافوا جينية طاردة للأمراض، وسرعوا وتيرة نمو الشجرة.

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ونقل موقع كوارتز، عن لوتيرو، أن «أفضل أشكال الأشجار لتخزين وتوليد الطاقة موجودة في الطبيعة.. مشروعنا يقدم إمكانية تسخير الطاقة الناتجة عن أوراق الأشجار بديلاً للوقود الأحفوري، وحلاً للخراب الناجم عن ضعف هندسة بنى التقنيات الخضراء التحتية. إن الشجرة المكتملة النمو قادرة على تأمين طاقة تكفي سبعة منازل».

وقالت لوتيرو «أرى أننا كمصممين وباحثين ومهندسي عمارة وعلماء، نعمل اليوم في صناعة المستقبل، علينا تخصيص وقت لدراسة أسوأ الاحتمالات التي قد تحصل في كل مشروع. وتنبع أهمية دراستنا من الحاجة الملحة لإيجاد حلول تنقذ الكوكب».

الشجرة مكتملة النمو قادرة على تأمين طاقة تكفي 7 منازل.