مكياج ناعم يخفي تعب البشرة في رمضان

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 أبريل 2020 09:40 مساءً - تتعرّض البشرة خلال شهر الصيام لفقدان بعض من المغذيات التي تعمل على منحها النضارة والإشراق. لهذا وسبق أن عرضنا كيفية ترطيب البشرة خلال هذا الشهر. واليوم نعرض عليك بعض المستحضرات التجميلية التي تخفي عيوب بشرتك وتمنحك اللون الطبيعي والإشراقة المطلوبة وتخفي تعب البشرة .
بودرة حرة" فاي ترنسلين ستينغ باودر من أورغلاس " Hourglass Veil Translucent Setting Powder
ملمع شفاه " كراشد أويل أنفيوزد غلوس من بوبي براون " Bobbi Brown Crushed Oil Infused Gloss
بلاش " غلو بلاي بلاش من ماك " Mac Glow Play Blush
بودرة " شيك تو سويش أند بوب من شالوت تالبيري" Charlotte Tilbury Cheek To Chic Swish & Pop Blusher
أحمر شفاه " مات ليبستيك لويز أورنج من غوتشي" Gucci Mat Lipstick Louise Orange
كريم أساس " شير غلو من نارس" Nars Sheer Glow Foundation
مثبت" وات ايت دو ميكاب ريفراشينغ سبراي من فانتي بيوتي " Fenty Beauty What It Dew Makeup Refreshing Spray
كونسيلر" شير كونسيلر روزي بيج من بيربري" Burberry Sheer Concealer Rosy Beige
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