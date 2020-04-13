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مكياج ناعم يخفي تعب البشرة في رمضان

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 أبريل 2020 09:40 مساءً - تتعرّض البشرة خلال شهر الصيام لفقدان بعض من المغذيات التي تعمل على منحها النضارة والإشراق. لهذا وسبق أن عرضنا كيفية ترطيب البشرة خلال هذا الشهر. واليوم نعرض عليك بعض المستحضرات التجميلية التي تخفي عيوب بشرتك وتمنحك اللون الطبيعي والإشراقة المطلوبة وتخفي تعب البشرة .



بودرة حرة" فاي ترنسلين ستينغ باودر من أورغلاس " Hourglass Veil Translucent Setting Powder

Hourglass Veil Translucent Setting Powder
Hourglass Veil Translucent Setting Powder


ملمع شفاه " كراشد أويل أنفيوزد غلوس من بوبي براون " Bobbi Brown Crushed Oil Infused Gloss

Bobbi Brown Crushed Oil Infused Gloss
Bobbi Brown Crushed Oil Infused Gloss


بلاش " غلو بلاي بلاش من ماك " Mac Glow Play Blush

Mac Glow Play Blush
Mac Glow Play Blush


بودرة " شيك تو سويش أند بوب من شالوت تالبيري" Charlotte Tilbury Cheek To Chic Swish & Pop Blusher

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Charlotte Tilbury Cheek To Chic Swish & Pop Blusher
Charlotte Tilbury Cheek To Chic Swish & Pop Blusher


أحمر شفاه " مات ليبستيك لويز أورنج من غوتشي" Gucci Mat Lipstick Louise Orange

Gucci Mat Lipstick Louise Orange
Gucci Mat Lipstick Louise Orange


كريم أساس " شير غلو من نارس" Nars Sheer Glow Foundation

Nars Sheer Glow Foundation
Nars Sheer Glow Foundation


مثبت" وات ايت دو ميكاب ريفراشينغ سبراي من فانتي بيوتي " Fenty Beauty What It Dew Makeup Refreshing Spray

Fenty Beauty What It Dew Makeup Refreshing Spray
Fenty Beauty What It Dew Makeup Refreshing Spray


كونسيلر" شير كونسيلر روزي بيج من بيربري" Burberry Sheer Concealer Rosy Beige

Burberry Sheer Concealer Rosy Beige
Burberry Sheer Concealer Rosy Beige

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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