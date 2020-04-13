مكياج ناعم يخفي تعب البشرة في رمضان

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 أبريل 2020 09:40 مساءً - تتعرّض البشرة خلال شهر الصيام لفقدان بعض من المغذيات التي تعمل على منحها النضارة والإشراق. لهذا وسبق أن عرضنا كيفية ترطيب البشرة خلال هذا الشهر. واليوم نعرض عليك بعض المستحضرات التجميلية التي تخفي عيوب بشرتك وتمنحك اللون الطبيعي والإشراقة المطلوبة وتخفي تعب البشرة .



بودرة حرة" فاي ترنسلين ستينغ باودر من أورغلاس " Hourglass Veil Translucent Setting Powder Hourglass Veil Translucent Setting Powder

ملمع شفاه " كراشد أويل أنفيوزد غلوس من بوبي براون " Bobbi Brown Crushed Oil Infused Gloss Bobbi Brown Crushed Oil Infused Gloss

بلاش " غلو بلاي بلاش من ماك " Mac Glow Play Blush Mac Glow Play Blush

بودرة " شيك تو سويش أند بوب من شالوت تالبيري" Charlotte Tilbury Cheek To Chic Swish & Pop Blusher Advertisements Charlotte Tilbury Cheek To Chic Swish & Pop Blusher

أحمر شفاه " مات ليبستيك لويز أورنج من غوتشي" Gucci Mat Lipstick Louise Orange Gucci Mat Lipstick Louise Orange

كريم أساس " شير غلو من نارس" Nars Sheer Glow Foundation Nars Sheer Glow Foundation

مثبت" وات ايت دو ميكاب ريفراشينغ سبراي من فانتي بيوتي " Fenty Beauty What It Dew Makeup Refreshing Spray Fenty Beauty What It Dew Makeup Refreshing Spray

كونسيلر" شير كونسيلر روزي بيج من بيربري" Burberry Sheer Concealer Rosy Beige Burberry Sheer Concealer Rosy Beige تابعي المزيد: مكياج لذوات البشرة السمراء من الفاشينيستا روميساء

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