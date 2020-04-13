زيت القطران للشعر... فوائده وأضراره

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 أبريل 2020 09:40 مساءً - جدول المحتوى:

مفعول القطران للشعر

فوائد زيت القطران للشيب

زيت القطران لتطويل الشعر

فوائد زيت القطران لعلاج القمل

زيت القطران للشعر للقضاء على القشرة

فوائد زيت القطران للشعر الجاف والخشن

ماهي اضرار زيت القطران للشعر؟

تجربتي مع زيت القطران للشعر

زيت القطران والسمسم للشعر

زيت القطران للثعلبة

زيت القطران للشعر المصبوغ

القطران هو سائل لزج بني داكن أو أسود من الهيدروكربونات والكربون الحر، يتم الحصول عليه من مجموعة متنوعة من المواد العضوية من خلال التقطير. يمكن إنتاج القطران من الفحم أو الخشب أو البترول. يُستخدم في علاج مرض الصدفية الجلدي، حيث يكون قطران الفحم هو الأكثر فعالية، إذ يعمل القطران بشكل عام كمطهّر. كما له فوائده لناحية تنعيم الشعر وتطويله وغيرها. سنتعرّف في هذا المقال على فوائده، وتأثيراته الجانبية.

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مفعول القطران للشعر

زيت القطران لونه أسود



زيت القطران هو زيت طبيعي ومفيد جدًا للشعر والجسم وفروة الرأس، لأنّه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات. يساعد زيت القطران على تطويل الشعر بسرعة كبيرة، حيث يعمل على تخليص الشعر من القشرة ويقلّل من تساقطه. يساعد هذا الزيت الأسود أيضًا على زيادة سواد الشعر، مما يمنحه مظهرًا حيويًا ولامعًا، بالإضافة إلى الحصول على شعر كثيف ولامع. يعمل زيت القطران أيضًا على الحبوب التي تتشكل في فروة الرأس، وهو مفيد جدًا أيضًا في القضاء على قمل الرأس لدى الأطفال والبالغين.

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فوائد زيت القطران للشيب

زيت القطران للشعر الشايب

مع تقدّم العمر، يزداد الكثير من الشعر الأبيض لدى النساء والرجال، مما يسبّب لهم الكرب والإحباط ، لذلك تبدأ العديد من النساء في الذهاب إلى صالونات التجميل لإخفاء شيب الشعر بشكل مختلف، وإنفاق الكثير من المال على هذه المسألة. ومع ذلك، غالبًا ما تحتوي هذه الأصباغ على مواد كيميائية تتلف الشعر، مما يضعف الشعر ويدمره ويزيد من سقوطه. وليس فقط النساء من يبحثن عن الشعر بدون شيب، ولكن أيضًا الرجال. يمكنكِ إضافة زيت الحبة السوداء إلى زيت القطران وزيت الزيتون لعمل مزيج صحي من الشعر وعلاج الشيب بسرعة وأمان.

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زيت القطران لتطويل الشعر

القطران يساعد على تطويل الشعر

تسعى العديد من النساء دائمًا للحصول على شعر طويل وصحي ولامع، لأنّ الشعر الطويل هو المفضل لدى الرجال الشرقيين. لأن حواء تسعى دائمًا لجذب انتباه آدم، فهي تبحث عن طرق طبيعية لإطالة الشعر. هناك العديد من الطرق الطبيعية لإطالة الشعر، لكن استخدام زيت القطران طريقة آمنة وسريعة لإطالة الشعر. يمكنكِ إضافة زيت الزيتون إلى القطران للحصول على نتائج أفضل وأسرع.

فوائد زيت القطران لعلاج القمل

قمل الرأس محرج للأطفال والكبار، خاصة عندما تبدأ هذه الحشرة التحرّك بفروة الرأس لتتغذّى على الدم. هذا يؤدي إلى حكة وتهيّج مستمر في فروة الرأس، مما يضعنا في وضع محرج. يظهر القمل على فروة الرأس بسبب نقص النظافة الشخصية أو العدوى. بدأت هذه الحشرة في الظهور من العصور القديمة، وكان القدماء يحلقون شعر أجسادهم بالكامل للتخلص من القمل. إذا كنتِ أنتِ أو أطفالك تعانون من القمل، فإنّ أفضل طريقة للتخلص منها هي استخدام زيت القطران بانتظام. ضعيه ليلاً على الشعر وفروة الرأس ثم اغسليه في الصباح بالطريقة العادية.

زيت القطران للشعر للقضاء على القشرة

زيت القطران له فوائد متعددة على الشعر، وهو فعّال في القضاء على القشرة والعديد من مشاكل الشعر الأخرى. تسبّب القشرة الكثير من الإحراج للرجال والنساء، وتترك بقعًا بيضاء تظهرعندما تسقط على الملابس الداكنة، على عكس مظهرها السيء في الشعر. تتسبب القشرة أيضًا في العديد من المشاكل الأخرى، مثل تساقط الشعر وجفافه. لذلك، للتخلص من هذه المشاكل، يمكنكِ إضافة زيت اللوز المرطّب إلى فروة رأسك بزيت القطران للحصول على نتيجة أفضل وأسرع.

فوائد زيت القطران للشعر الجاف والخشن

يحتوي زيت القطران على الكثير من المعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة. إنّه عنصر حيوي للحفاظ على الشعر وحيويته ونعومته. يساعد زيت القطران أيضًا على التخلص من خشونة والتهاب فروة الرأس. كما أنه يحفّز الدورة الدموية في الدماغ، وينظّم الدورة الدموية ويرطب الشعر، مّما يؤدي إلى شعر لامع وناعم. للحصول على نتيجة أفضل، أضيفي زيت جوز الهند وزيت الخروع إلى زيت القطران قبل استخدامه.

تجربتي مع زيت القطران للشعر

خليط من الزيوت

كنت أعاني لمدة شهور من القشرة المزعجة التي تسبّب لي الإحراج أمام زملائي في المكتب. لذا قمت بهذه التجربة، والتي لاقت نتيجة جيدة جداً. كي نتخلص من القشرة، والحصول على شعر صحّي، علينا أن نقوم بالتالي:

نخلط كمية زيت القطران بكمية من زيت الزيتون أو أي نوع آخر من الزيت لمدة ساعتين، ثم نغسل هذا الخليط الذي يمنحنا الحصول على شعر لامع جذاب.

نضع كمية من الحبوب السوداء المبشورة بكمية من زيت القطران وكمية من زيت الزيتون، ونقوم بتدليك فروة الرأس ونتركها لمدة ساعتين. يعمل هذا المزيج على تغذية الشعر وتقوية بصيلات الشعر ويعمل على نمو الشعر بشكل أسرع.

نخلط ملعقة كبيرة من زيت الخروع مع ملعقة كبيرة من زيت القطران، ونضعها على النار حتى تصبح باردة، ثم نضعها على فروة الرأس ونتركها لمدة ساعتين ثم نغسلها. يعمل هذا الخليط على التخلص من تلف فروة الرأس ويعمل على تطهيرها.

نخلط كمية متساوية من زيت القطران واللبن، ثم نفرغ فروة الرأس ونتركها لمدة ساعتين ثم نغسل الشعر بالماء الدافئ. يعمل هذا المزيج على الحصول على شعر ناعم وعلاج الشعر من القصف والجفاف.

نخلط ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون مع ملعقة كبيرة من زيت القطران، ثم ندلّكها على فروة الرأس والشعر ونتركها لمدة ساعة ثم نغسل الشعر. هذا الخليط يعمل على إزالة القشرة ويعمل على نعومة الشعر ويعمل على زيادة كثافة شعر.

زيت القطران والسمسم للشعر

زيت السمسم

إنّ خلط هذا المزيج يسبّب نتائج رائعة:

يعمل على تعزيز وإبراز لون الشعر الأسود وزيادة اللون الداكن للشعر.

يزيد من سواد الشعر ويعطيه الصحة واللمعان والتألق.

يعمل على علاج فروة الرأس من الحكة التي تسببها الفطريات، حيث أن زيت القطران مطهر وقاتل للبكتيريا والفطريات.

يعمل على منع تساقط الشعر.

يعمل على إزالة الشعر التالف.

كما أنّه يسرّع نمو الشعر ويطيله في وقت قصير.

يزيد من كثافة الشعر ويساعد على نمو الشعر.

كما أنّه يغذي ويقويّ بصيلات الشعر.

يعمل على علاج الأكزيما والدمامل التي تظهر في فروة الرأس.

يعتمد على علاج الحبوب التي تظهر في فروة الرأس.

يساعد فروة الرأس على التخلص من القمل.

ماهي أضرار زيت القطران للشعر؟

الآثار الجانبية الشائعة لزيت القطران:

الحكّة.

الاحتراق.

الاحمرار.

تلطيخ البشرة أو الشعر.

حساسية لأشعة الشمس.

زيت القطران للثعلبة

زيت القطران قد يساعد بالقضاء على الثعلبة



يمكن أن تتسبب الثعلبة في تساقط الشعر. للأسف، لا يوجد حاليًا علاج للحاصة البقعية (الثعلبة)، ولا توجد أدوية معتمدة لعلاجه، لذا يلجأ بعض الأشخاص إلى مجموعة من العلاجات الطبيعية والعلاجات في محاولة للسيطرة على الحالة. قد يساعد زيت القطران قليلاً، لكن يتطلب ذلك علاجاً طويلاً. يمكن الإستفادة أيضاً من مزيج من اللافندر وإكليل الجبل. وقد تم العثور على مستخلص خشب الأرز أيضًا لتقليل تساقط الشعر لدى أولئك الذين يعانون من داء الثعلبة. امزجي بضع قطرات من زيت خشب الأرز الأساسي، مع ملعقتين كبيرتين من زيت القطران. دلكّيهاعلى فروة رأسك واتركيها لمدة 10 دقائق قبل غسلها. من جهة أخرى، يساعد شامبو الكيتوكونازول في علاج تساقط الشعر عن طريق تنظيف منطقة الجلد حول بصيلات الشعر من الزهم أو الزيوت الطبيعية التي يتم إنتاجها. إن التخلّص من هذه الزيوت يمكن أن يسمح لبصيلات شعرك بالحصول على مزيد من التغذية وإطلاق شعرك للنمو.

زيت القطران للشعر المصبوغ

شعر مصبوغ



بالنسبة للشعر المصبوغ، أثبت شامبو قطران الفحم أنه آمن وفعال في السيطرة على الأعراض المصاحبة للعديد من أشكال الصدفية على الجلد، وفروة الرأس والقضاء عليها. ننصحك بتطبيقه على شعرك إذا كان مصبوغاً. سيساعد هذا الشامبو على علاج القشرة، وحالات الجلد المتقشرة والحكة الأخرى (الصدفية أو التهاب الجلد الدهني). إشارة إلى انّ قطران الفحم ينتمي إلى فئة من العقاقير تعرف باسم البلاستيك القرني.

يمكن أن يسبب هذا الشامبو تساقط الشعر المؤقت. بالمقابل، يمكن أن تكون منتجات القطران فعالة. هذا، ويمكن لبعض الشامبو العلاجي أن يضر بشعرك، لأنّه يحتوي على مكونات أقسى، لذا ننصحك بإستشارة طبيب أمراض جلدية.