كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 أبريل 2020 09:40 مساءً - يعتبر تظيف البشرة بشكل يومي أمر ضروري من اجل تخليصها من الاوساخ وبقايا المكياج والغبار. فعدم القيام بهذا يمكن ان يتسبب في انسداد مساماتها وظهور الشوائب عليها بسبب تراكم الفيروسات والجراثيم الضارة. لهذا يمكنك الاعتماد على كريمات العناية كما ننصحك بتحضير صابونة طبيعية في المنزل تزود البشرة بالمغذيات وتعيد اليها صحتها وشبابها ايضاً.



طريقة تنظيف البشرة بصابون الزبادي والكاكاو

تنظيف البشرة بصابون الزبادي والكاكاو



من اجل تنظيف البشرة يجب الاعتماد اولاً على آراء الخبراء واختصاصيي البشرة. ولا بد من أن يوصي هؤلاء بالحرص على تنظيف البشرة يومياً قبل النوم بمنتجات عناية خاصة لا تلحق الضرر بها. كذلك يمكن في موازاة ذلك اللجوء الى مكونات طبيعية تتمتع بخصائص تساعد على ذلك ومنها اللبن الزبادي الطبيعي الخالي من المحليات ومن كل الاضافات الصناعية مع الكاكاو.

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المقادير



100 غ من اللبن الزبادي الطبيعي

10 غ من بودرة الكاكاو او الشوكولا المذوب

10غ من زيت اللوز الحلو الاساسي

مثبت صابون



الخطوات

تمزج كل المكونات جيداً حتى يتم الحصول على مزيج متجانس ومن دون تكتلات. في حال استخدام الشوكولا يجب القيام بتذويبه من خلال وضعه في وعاء ضمن وعاء آخر يحتوي على الماء الساخن. عند الحصول على عجينة متماسكة وباللون البني يضاف المثبت. يوزع المزيج بعد ذلك على مربعات قالب للثلج ويترك في مكان جاف حتى تجمد القطع. وعندما تصبح قطع الصابون جامدة يمكن البدء باستخدامها. وقبل ذلك يجب تنظيف البشرة جيداً لتخليصها من كل البقايا ولفتح مساماتها ثم تجفيفها بلطف على طريقة التربيت. يوضع الصابون على البشرة المبللة بالماء النقي أثناء الاستحمام وتفرك بلطف مع التدليك من خلال القيام بحركات دائرية قبل ان تغسل مجدداً مع الحرص على تطبيق الكريم المرطب عليها. فهذا لا يساعد على تنظيفها فقط، بل يمنحها رائحة مميزة ويعمل على تعقيمها وتخليصها من البقايا الضارة وعلى ازالة اكبر نسبة من الجراثيم والفيروسات عنها أيضاً.

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