أقوى ماسكات للبشرة المختلطة.. قولي وداعًا للحبوب

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 أبريل 2020 09:40 مساءً - تعاني صاحبات البشرة المختلطة من مشكلة مزدوجة المعايير، فهنّ من جهة يشكين جفاف البشرة ومن جهة أخرى يتذمرن من المنطقة الدهنية في الوجه، وبناء على ذلك إنّ البشرة المختلطة تحتاج إلى عناية بالبشرة مركزة، ترطّب الجفاف وتعالج الجزء الدهني للوجه.

لصاحبة البشرة المختلطة، إليكِ فيما يلي طريقة العناية ببشرتكِ بالإضافة إلى أقوى ماسك للتخلص من الحبوب ونصائح هامة لتجنَب مشاكل البشرة وشوائبها.

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كيف تعرفين البشرة المختلطة

البشرة المختلطة



البشرة المختلطة هي البشرة المركبّة والتي يكون جزءٌ منها جافاً، والآخر دهنياً؛ حيث إنّ الجزء الدُّهني يتركَّز عادةً في منطقة الجبين، والأنف، والذَّقن على شكل حرف "T"، أمّا الجزء الجاف يكون في منطقة الخدود، وتتصف بالمسامات الأكبر قليلاً من مسامات البشرة العادية، والرؤوس السوداء والمظهر اللّامع للبشرة.

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العناية بالبشرة المختلطة

البشرة المختلطة



عندما تكون بشرتكِ مختلطة، عليكِ التركيز على علاج نوعين من أنواع البشرة وهما الجافة والدهنية، وبهذا فسوف تحتاجين إلى نوعين من العلاج في آنٍ واحد، فيجب أن تقومي بترطيب المناطق الجافة في بشرتك وفي نفس الوقت الحد من الزيت الزائد في المناطق الدهنية في بشرتك.

كما عليكِ تنظيف وجهك مرة أو مرتين يومياً باستخدام غسول خاص للبشرة المختلطة والحساسة، وتقشير البشرة مرة واحدة في الأسبوع، مع تجنّب المبالغة ما يعكس سلبًا، ومن المهم أن تقومي باستخدام مرطب للبشره المختلطه مرة واحدة في الصباح ومرة أخرى في المساء وحاولي الابتعاد عن المنطقة الدهنية في الوجه.

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أقوى ماسك للتخلص من الحبوب

البشرة المختلطة







المكوّنات:

ملعقتان كبيرتان من العسل.

ملعقة كبيرة من القرفة.



الطريقة:

تخلط المكوّنات مع بعضها البعض للحصول على عجينة متماسكة.

يُفرد القناع على الوجه النظيف، ويُترك مدة تتراوح من 10-15 دقيقة.

يُغسل الوجه جيّداً بالماء ويُجفف.

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نصائح لصاحبة البشرة المختلطة

البشرة المختلطة



قومي بتنظيف أدوات المكياج وغسلها كالفرش والإسفنج.

احرصي على اتباع نظامٍ غذائي غني بفيتامين "أ"، وفيتامين "هـ"، وفيتامين "ب3"، بالإضافة إلى المعادن كالزنك.

اشربي من 10إلى 12 كوباً من الماء يومياً.

عدم لمس الوجه باليدين، حتى لا تنتقل الأوساخ والبكتيريا إلى الوجه.

تجنّب التعرض الكثير لأشعة الشمس، فالشمس تزيد من إنتاج الزيوت بالبشرة.

الحرص على اختيار مستحضرات تجميل خاصة للبشرة الحساسة، والابتعاد عن المنتجات الغنية بالزيوت.

احرصي على إزالة المكياج قبل النّوم.

ابتعدي عن القلق والإجهاد والتوتر.

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