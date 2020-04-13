أفضل عطر نسائي صباحي.. لحجرٍ منعشٍ

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 أبريل 2020 09:40 مساءً - إنّ بدءَ نهاركِ برش العطور هو من الأمور الجميلة التي تبث الطاقة الإيجابية وتمنحكِ النشاط والانتعاش لتستهلّي يومكِ بنغمات عطرية فوّاحة.

إليكِ فيما يلي لائحة بأبرز العطور التي تليق بصباحاتك خلال الحجر الصحّي والتي ستكسر رتابة المراوحة في المنزل.

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Victoria’s Secret Bombshell Eau De Parfum

Victoria’s Secret Bombshell



هذا العطر هو أحد العطورالصيفية المثالية للنساء من جميع الفئات العمرية، فهو يشكل مزيجاً فاخراً وأنيقاً من نغمات الفاوانيا والفاكهة والفانيليا والأوركيد التي ستمنحك رائحة حلوة جذابة جداً. Victoria’s Secret Bombshell Eau De Parfum هو أحد العطور التي تحتاج النساء الى تجربته ولو لمرة واحدة.

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Elie Saab 'Le Parfum' Eau de Parfum

Elie Saab

يُعتبر هذا العطر جميلًا ومنعشًا كما أنه ليس ثقيلًا. يحتوي على ملاحظات زهر البرتقال، والياسمين، والباتشولي، وخشب الأرز. كما أنّ الزهور البيضاء مع العسل تمنحكِ رائحة أنثوية لا مثيل لها، مستوحاة من هدوء البحر المتوسط.

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perfume miracle lancome

perfume miracle lancome

لعاشقات التميّز والأناقة، اللواتي يبحثن عن عطر يضاعف من جاذبيتهن ومثالي لأوقات النهار ومناسب للأجواء الحارة والباردة، إليك عطر ميراكل أودي برفيوم من لانكوم، الذي يجمع بين الزهور والبهارات والحمضيات لتتنقلي بين رقة الزهور وانتعاش الحمضيات وحرارة البهارات. أما عن قاعدة عطر ميراكل فهي تجمع بين عبق المسك والعنبر ونسمات الياسمين العابرة لعطر أكثر ثباتاً وجاذبية.



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Chanel Eau Vive

Chanel Eau Vive

يجمع هذا العطر كل عالم شانيل لكن بنعومة، ما يجعل رائحته مناسبة للعمل. وتأكدي أنّ رائحة الياسمين والبرتقال ستظل ترافقكِ طوال اليوم.

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L'Interdit Eau de Parfum - Givenchy

L'Interdit Eau de Parfum

عطر "لينتيردي أو دي بارفان" L'Interdit Eau de Parfum من "جيفنشي" Givenchy، عطر لأوقاتكِ الرومانسيّة، يعزّز من شعور المرأة بأنوثتها وثقتها، تعلوه خلاصات نقيّة من ورود الياسمين البيضاء وتتخلّله نقاط غامضة من نجيل الهند Vetiver والباتشولي ما يمنحه لقب العطر الجذّاب.

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