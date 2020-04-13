فيديو.. "لسه صاحي من النوم".. عمرو يوسف يقبل كندة علوش على الهواء

خلال فترة العزل المنزلي لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، تجري الفنانات لقاءاتهن عبر برامج الاتصال الإلكترونية، وكانت الفنانة السورية كندة علوش، أجرت لقاء مع قناة "الغد" مع الإعلامية اللبنانية جيسكا عازار.

وروت "كندة" خلال لقائها أنها تحاول أن تقرأ وتشاهد الأفلام والمسلسلات خلال هذه الفترة، وخلال حديثها استيقظ زوجها الفنان عمرو يوسف، من النوم، لينضم إلى الحديث ويفاجأ زوجته بقبلة على الهواء، حينما سألته الإعلامية عن ماذا يمثل نجاح زوجته إليه، ليرد قائلًا: "بيمثل حاجات كبيرة.. أحلى حاجة في الدنيا".

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وقال عمرو يوسف، إن نجاح زوجته كندة علوش، من نجاحه: "أنا دايمًا بدعمها.. وأي خطوة بتنجح فيها بتكون نجاح ليا".

يذكر أن كندة علوش تعود للدراما من جديد من خلال في مسلسل "إلا أنا" الذي يعرض قصصا متنوعة، وتشارك "كندة" في قصة "ضي القمر".