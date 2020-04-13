"متعودين على كده".. خطيبة كهربا تتجاهل عيد ميلاده في أول مناسبة بعد الخطوبة

يحتفل محمود عبد المنعم كهربا لاعب نادي الأهلي، بعيد ميلاده الـ26، اليوم، 13 أبريل، ، حيث حرص على نشر صورة له أثناء الاحتفال بعيد ميلاده على حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، وكتب معلقا عليها: "وكبرنا سنة".

وحرص العديد من لاعبي الأهلي، ونجوم الكرة المصرية، على توجيه المعايدات والتهنئة للاعب، من خلال نشر صور تجمعهم به، أو كتابة بعض عبارات التهنئة على حساباتهم الشخصية على فيس بوك، من خلال خاصية "الاستوري".

وعلى الرغم من أن تلك المناسبة، هي الأولى التي تجمع اللاعب، بخطيبته "نورهان" شقيقة الفنانة إسراء عبد الفتاح، زوجة نجم "مسرح مصر" حمدي الميرغني، إلا أن الأخيرة لم تهنئ خطيبها، أو ترسل له معايادة عبر حسابها الشخصي.

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احتفال نورهان بزوج شقيقتها

جدير بالذكر أن آخر ما نشرته، خطيبة اللاعب عبر حسابها، كانت لحظات من احتفال زوج شقيقتها "الميرغني" بعيد ميلاده، يوم 1 أبريل.

حيث نشرت "نورهان" حينها صورا من عيد الميلاد، قائلة: "كل سنة وانت طيب يا أبو قلب طيب، كل سنة وأنت ناجح ومكسر الدنيا.. ربنا يعطيك على قد نيتك وقلبك الأبيض، بحبك أوي يا حمدي، ربنا يخليك ليا يا اخويا، وأشوفك سعيد دائما".

كهربا وخطيبته لا يتشاركان الصور منذ الخطوبة

ولا توجد صورة واحدة تجمع بين الثنائي كهربا ونروهان، نهائياً، حيث لم يظهرا سويا بأي تجمعات أو مناسبة، كما أن كلاهما لا يشارك صور للآخر عبر حساباتهما الشخصية. واكتفى كل منهما بكتابة اسم الآخر، على حسابه فقط.

خطوبة محمود كهربا ونورهان

وفي فبراير الماضي، أعلن كهربا، نبأ خطوبته، على شقيقة زوجة الفنان حمدي الميرغني، إذ وضع اسمها عبر صفحته الرسمية بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، واكتفت الأخيرة بوضع حرفي "MK" عبر حسابها.