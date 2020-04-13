تصدرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، غلاف مجلة "فوج" العالمية، للمشاركة في حملة "خليك في البيت"، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وظهرت الفنانة اللبنانية وهي مرتدية الكمامة الطبية، ونشرت صورتها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لتعلن بذلك انضمامها لحملة "البقاء في منزل" مع مجلة فوج الألمانية، لمحاربة انتشار "كوفيد 19". Advertisements وأوضحت "نانسي" أنها بذلك تعزز من فكرة أهمية اتباع العادات الآمنة خلال الوباء: "سنكون أقوى سويا". وكانت نانسي عجرم، طرحت أغنية مصورة جديدة بعنوان "قلبي يا قلبي"، وهي من كلمات وألحان نبيل خوري، وتوزيع باسم رزق‎.‎

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كانت هذه تفاصيل خبر بالكمامة.. نانسي عجرم تتصدر غلاف مجلة فوج العالمية: "سنكون أقوى سويا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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