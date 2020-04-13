فيديو.. لاميتا فرنجية تشارك في تحدي رقصة شاكيرا.. ومتابعون: "كراش الطفولة"

انضمت الفنانة وعارضة الأزياء اللبنانية لاميتا فرنجية، لتحدي تقليد رقصة شاكيرا.

وشاركت عارضة الأزياء اللبنانية متابعيها، عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهي تقلد رقص شاكيرا على الأغنية الشهيرة Hips Don't Lie، معلقة على مقطع الفيديو: "ابدأ يومك".

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وتفاعل متابعوها على مقطع الفيديو الذي حصد على مشاهدات تجاوزت الـ120 ألفا، ومن ضمن التعليقات: "كراش الطفولة"، "ولا كأنك مخلفة"، "قمر".

لاميتا فرنجية

لاميتا فرنجية، هي عارضة أزياء ومذيعة وممثلة لبنانية، شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، وأصبحت وصيفة أولى، كما شاركت في مسابقة ملكة جمال العالم 2005.

وكانت شاركت في مسلسل "عصر الحريم"، وفي فيلم "حد سامع حاجة"، وفيلم "محترم إلا ربع".