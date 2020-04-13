الامارات | روسيا تعلن عن ابتكار دواء لعلاج «كورونا» سيتم اختباره خلال 10 أيام

شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعلن عن ابتكار دواء لعلاج «كورونا» سيتم اختباره خلال 10 أيام والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، اليوم، أن شركة روسية ابتكرت دواء لعلاج المصابين بفيروس كورونا، مشيراً إلى أن اختبار الدواء سيبدأ خلال 10 أيام، بحسب «روسيا اليوم»، وموقع صحيفة «نوفوتسي».
وقال الوزير خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، إن «شركة روسية ابتكرت دواء اختبره زملاؤنا في عدد من الدول، تم إنتاج الدفعة الأولى منه للاختبارات الطبية». وأضاف: «نحن بانتظار تقديم الوثائق من الخبراء. وخلال فترة قصيرة سيتم تقييم نتائج الأبحاث الأولية». وأكد أن الاختبارات الطبية ستبدأ بعد 10 أو 12 يوماً.
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