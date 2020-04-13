طلاء أظافر بألوان ساطعة مثالي للحجر المنزلي

على مدى الأسابيع الماضية الأخيرة ومنذ إغلاق صالونات التجميل بسبب فيروس كورونا، وفي ظل الحجر المنزلي، لا بد أن أظافرك بحاجة الى الاهتمام والعناية ليبدو مظهرها جذاباً، فذلك يؤثر بشكل إيجابي على إحساسك، حيث يبث فيك شعوراً بالتغيير، مما يحسن من مزاجك ويجعلك تمضين ساعات الحجر بمرح وحيوية.



وفي ما يلي، سنقدم لك مجموعة من موديلات المناكير التي بإمكانك تنفيذها في الحجر، والتي ستجعل أظافرك مشرقة ومضيئة.



مناكير فرنسي بألوان قوس القزح

إذا كنت تتقنين تنفيذ المناكير الفرنسي على أظافرك، جربيه في الحظر المنزلي لكن بألوان حيوية تشعرك بالمرح والنشاط بعيداً عن الملل والكآبة. ضعي في البداية، طبقة من طلاء الأظافر الوردي الفاتح، من ثم، استخدمي ألوان مناكير حيوية، مثل الزهري والأزرق والبنفسجي والبرتقالي... بأسلوب الفرنش، على أن تكون ممدودة قليلاً عند طرف الظفر.



مناكير أسود مخطط

قد تجدين أن المناكير الأسود قد يكون خياراً خاطئاً خلال الحجر المنزلي، إلا أنه بإمكانك اعتماده مخططاً بالألوان الربيعية المرحة مثل الأحمر والأصفر والأخضر والأزرق والبنفسجي... مما يشكل مزيجاً رائعاً يمنح أظافرك لمسة حيوية جذابة. استخدمي فرشاة رفيعة لتنفيذ خطوط ملونة متوازية ناعمة.



مناكير بألوان نيون الجذابة

المناكير بألوان النيون العصرية هو أفضل طريقة لتحسين المزاج خلال الحجر المنزلي في زمن الكورونا، واعتمديه بأسلوب جذاب خارج عن المعتاد، بحيث تخططين أظافرك بألوان النيون المشرقة مثل الأخضر النعناعي والأرجواني والأزرق بتدرجاته المختلفة... مع ترك خط بلون أظافرك الطبيعي.

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مناكير نيون أخضر

حتى لو كنت تمضين كافة الأوقات في المنزل في زمن الكورونا، فذلك لا يمنع من أن تعتمدي ألوان مناكير فاقعة تبث فيك الشعور بالبهجة والسعادة وتطرد لديك أي شعور بالملل، في مقدمها المناكير الأخضر النيون، وذلك بأسلوب عصري مميز.



مناكير زهري وبرتقالي

سيجعلك المناكير الزهري والبرتقالي متحمسة جداً لانتهاء الحجر المنزلي وبدء فصل الصيف بروح مرحة. لذلك، امنحي أظافرك الفرصة لتبدو ساطعة ومشرقة في الحجر المنزلي من خلال اعتماد مزيج الزهري والبرتقالي، وأضيفي إليه لمسة لامعة من خلال وضع طبقة من المناكير الشفاف اللامع.

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