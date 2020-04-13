تتميز فساتين نجوى كرم بالفخامة والأنوثة، ولذلك تعتبر مصدر الهام جيد للعروس في يوم الزفاف.يعد اللون الأبيض بدرجاته من أبرز الألوان المفضلة لدى نجوى كرم في مختلف المناسبات، وعادةً ما تختار فساتين ضيقة باللون الأبيض لتبرز خصرها النحيل وقوامها الممشوق.

جمعنا لكِ أجمل موديلات فساتين زفاف ضيقة بوحي من نجوى كرم لتستوحي منها إطلالة مفعمة بالأنوثة في يوم العرس.



فساتين زفاف أوف شولدر

ظهرت نجوى كرم بأكثر من تصميم بقصّة أوف شولدر تكشف الأكتاف، سواء بأكمام طويلة أو بحمّالات منسدلة، وهي من أبرز صيحات فساتين الزفاف المفضل للعرائس.



فساتين زفاف بالكاب

أيضاً اعتمدت نجوى كرم فساتين الكاب التي تجمع بين الرقي والعصرية، وهي صيحة مثالية للعروس التي تبحث عن إطلالة محتشمة سواء بالكاب الطويل أو القصير.



فساتين زفاف بكتف واحد

تعد الفساتين بالكتف الواحد من الصيحات المميزة التي اعتمدتها نجوى كرم، ويمكن أن يكون بكم قصير أو طويل.

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فساتين بصيحة الكشكش



صيحة عصرية ولافتة للأنظار برزت بقوة هذا العام واختارتها نجوى كرم في أكثر من إطلالة، وهي صيحة الكشكش سواء على الكتف أو التنورة.



فساتين زفاف مرصعة

للعروس التي تبحث عن إطلالة فخمة ومبهرة، يمكن أن تختار فستان زفاف مرصع بتطريزات برّاقة مع تصميم ضيق يبرز انحناءات الجسم على طريقة نجوى كرم.

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