استوحي من النجمات العالميات موديلات أقراط تليق بسهراتك

باتت النجمات العالميات مرجعاً في الموضة لكثير من الشابات والسيدات. سواء في إطلالاتهن اليومية الكاجوال أو في ظهورهن على السجادة الحمراء وفي أفخر المناسبات. وخلال جولتنا على أبرز إطلالات النجمات مؤخراً، لفتتنا الأقراط التي اخترنها والتي تميّزت بفخامتها وفرادة تصاميمها.

فعلى سبيل المثال، لفتتنا إطلالة المغنية الشابة فيكتوريا جاستيس Victoria Justice خلال حضورها الحفل الذي تلا مناسبة Amazon Golden Globes في يناير/ كانون الثاني الماضي عندما تألقت بفستان من المخمل الأسود من كريستينا أوتافيانو Christina Ottaviano زيّنته بأقراط من حجر الجاد الأخضر من توقيع علامة نارسيسا فيريس Narcisa Pheres فمنحت بهذه الأقراط لمسة انتعاش إلى الأطلالة بأكملها.

هايدي كلوم Heidi Klum

كذلك كانت إطلالة الممثلة جيسيكا تشاستاين Jessica Chastain في غاية الأناقة خلال حفل توزيع جوائز Critics' Choice Awards هذا العام عندما اختارت فستاناً باللون الأخضر من علامة فيوني Vionnet زيّنته بأقراط ماسية متدلية من بياجيه Piaget زادت من وهج الإطلالة وإشراقتها.

جيسيكا تشاستاين Jessica Chastain

ومن الإطلالات الساحرة التي لفتت نظرنا أيضاً كانت إطلالة العارضة الشابة كيندل جينير Kendall Jenner التي اختارت فستاناً أسود قصيراً في حفل الأوسكار خلال هذا العام، أضفت عليه لمسة انتعاش ومرح من خلال أقراط متدلية ومرصّعة بالزمرد من توقيع لورين شوارتس Lorraine Schwartz.

كيندل جينير Kendall Jenner

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وبالطبع، لا يمكن أن ننسى إطلالة بينيلوبي كروز Penelope Cruz في اليوم الأول من مهرجان كان السينمائي الـ71 عندما أطلت بفستان أسود مزيّن بالريش من دار شانيل CHANEL واختارت له أقراطاً متدلية ومرصعة بالياقوت الأحمر من أتيلييه سواروفسكي Atelier Swarovski فبدت إطلالتها في غاية الجرأة والأناقة.

شاهدي أبرز موديلات الأقراط التي اختارتها النجمات العالمية واستوحي منها إطلالتك الخاصة.

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