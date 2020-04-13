إتيكيت التعامل مع الطبيب

هناك العديد من القواعد والآداب العامّة، التي يجب على المريض اتباعها أثناء زيارة الطبيب، حرصًا على عدم إزعاجه أو إزعاج المرضى الآخرين أو حتّى العاملين داخل العيادة.

في الآتي، قواعد التعامل مع الطبيب

من إتيكيت زيارة الطبيب: التحدّث بصوت منخفض مع العاملين داخل عيادة الطبيب، سواء الممرضين أو السكرتير أو حتى الطبيب

1. يجب الحرص على أخذ الموعد في اليوم السابق لزيارة الطبيب، في حال كانت الحالة الصحيّة غير طارئة، لأن الإصرار على أخذ الموعد في نفس اليوم يتسبّب بإحداث خلل في جدول المواعيد الذي تم إعداده مسبقًا، وهو ما يؤثر في المرضى الآخرين.

2. يجب الوصول إلى العيادة، قبل الموعد المُحدّد بعشر دقائق على الأقلّ، بخاصّة إذا كان موعدك هو الأوّل في جدول مواعيد الطبيب لليوم.

3. من إتيكيت زيارة الطبيب: التحدّث بصوت منخفض مع العاملين داخل عيادة الطبيب، سواء الممرضين أو السكرتير أو حتى الطبيب، لأن التحدث بصوت مرتفع سيتسبّب بإزعاج باقي المرضى داخل العيادة، بخاصة المرضى الذي يعانون من آلام شديدة.

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من الضروري التحدّث إلى الطبيب، بوضوح، عن المعلومات الخاصّة بك، سواء السنّ أو التاريخ المرضى أو العقاقير الطبيّة

4. تُنهي قواعد الإتيكيت عن التحدّث مع الآخرين، أثناء الجلوس في صالة الانتظار، قبل دخول غرفة الطبيب، سواء كان الحديث مع أشخاص يرافقونك إلى العيادة، أو مع باقي المرضى المتواجدين في صالة الانتظار، لأن ذلك سيتسبب في إزعاج الآخرين.

5. في حال الرغبة في إجراء مكالمة هاتفيّة أو الردّ على الهاتف، يجب الخروج من العيادة لهذا الغرض، أو الاكتفاء بإرسال الرسائل النصيّة إلى حين الفراغ من زيارة الطبيب، لأن التحدث في الهاتف سيتسبّب بإزعاج المرضى والعاملين داخل العيادة. ثمّ، يجب إغلاق الهاتف أو ضبطه على وضعيّة الصامت، حال دخول غرفة الطبيب، وذلك لعدم تشتيت انتباهه أو إضاعة وقته أثناء الوقت المُحدد لإجراء الفحص الطبي.

6. تُنهي قواعد الإتيكيت عن تناول الطعام داخل العيادة.

7. يجب مصارحة الطبيب، والتحدّث إليه بوضوح عن المعلومات الخاصّة بك، سواء السنّ أو التاريخ المرضى أو العقاقير الطبية المتناولة.

8. يُفضّل كتابة الأسئلة التي يرغب المريض في توجيهها إلى الطبيب على ورقة، لعدم نسيان أي سؤال أو معلومة هامّة.

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