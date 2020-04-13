حقائب الرافيا ستنقل إطلالتكِ إلى مستوى آخر هذا الربيع

حرّ، سفر، ونزهات على الشاطىء، هذا أول ما يخطر على بالنا عندما نرى قماش الرافيا. يتمّ اعتماد هذا القماش في صناعة تصاميم الأزياء مثل الأحذية، الحقائب، القبعات ومختلف أنواع الملابس. إذا كنتِ من محبّات هذا القماش، فأنتِ محظوظة، لأن حقائب الرافيا رائجة بقوة هذا الربيع وخصوصاً تلك الممزوجة بقماش الجلد.

تتم صناعة قماش الرافيا من شجرة النخيل الرافيا، التي تنمو في المناطق الاستوائية. يتميّز هذا القماش بمرونته ومتانته، كما أنه يدوم طويلاً، وسهل الصبغ. كذلك، إذا كنتِ من النساء اللواتي يحافظن على البيئة، فإن الرافيا قابل للتحليل وإعادة التدوير. يتوفّر قماش الرافيا بعدّة أشكال، فتارة يستخدم كما هو أي على شكل عيدان يتمَ حياكتها ببعضها البعض تماماً كحقيبة Loewe الشبيهة بالسلة، وتارةً يأتي على شكل خيط يتمّ حياكته على شكل كروشيه تماماً كشنطة Prada.

صيحة تتماشى مع جميع النساء مهما اختلفت أذواقهن، كما أنها تليق بمختلف الإطلالات النهارية والمسائية. إذا كنتِ صاحبة أسلوب مينيمالي، فاختاري الحقيبة التي تتّسم بقماش الرافيا الخشن مثل تصميم Hunting Season. إذا كنتِ صاحبة أسلوب كلاسيكي، فموديل كل من شنطة Isabel Marant وNolita تتماشيان مع ستايلكِ. أمّا حقيبة Boyy المرفقة بحزام كبير وحقيبة Celine الشبيهة بالسلة، فهما تصميمان يناسبان صاحبة الأسلوب المغامر.

نسّقي حقيبة الرافيا في إطلالاتكِ الكاجوال مع جينز، توب قطني وسنيكرز. أمّا للإطلالات الكاجوال شيك، فمن الممكن أن تعتمدي هذا الموديل من الحقائب مع تنورة باللون الأسود مثلاً وقميص أو مع بزّة مطبّعة وتنتعلي حذاء بالكعب العالي. من جهة أخرى، للوكات الرسمية، احرصي على اختيار حقائب الرافيا المرفقة بحببيات الخرز أو بتلك البرّاقة ونسّقيها مع فساتينكِ أو تنانيركِ. أمّا في حال كانت حقيبتكِ الرافيا سادة، فاعتمديها في إطلالتكِ الرسمية مع أكسسوارات Statement وأحذية ملفتة.

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