تتميز المذيعة الكويتية حصة اللوغاني بأناقتها وتنسيقاتها المميزة، حيث تختار أزياءها بعناية، ولكثرة ظهورها بالجلابيات والفساتين الناعمة المحتشمة، جمعنا لمُحبات اطلالاتها عشرَ اطلالات مختلفة لها، لتلهمهن أفكارًا مذهلة.

اختارت حصة جلابية سوداء مزينة بقماش فوشيا بتطريزات ذهبية، ونسقت جلابية بنفسجية مزينة بالفضي مع حزام فضي ومجوهرات فضية، كما تألقت بجلابية زرقاء مزينة من الجزء العلوي بنقوش وتطريزات عدة ملونة.

إطلالات من حصة اللوغاني

وتميزت بـ جلابية بيضاء مزينة بالأحمر والأسود والنقوش المميزة، وتجملت بجلابية قصيرة سوداء مزينة بالفوشيا والنقوشات الملونة، وارتدت أيضًا جلابية واسعة من الجزء السفلي مزينة بالنقوش الذهبية والزهور الملونة.

فساتين وجلابيات من وحي حصة اللوغاني

Advertisements

أما عن الفساتين فظهرت بفستان ضيق طويل مزين بزهور وردية بقماش الدانتيل الأبيض، وأطلت بفستان باللون البني الفاتح المزين بخطوط وزهور بطريقة مميزة، وتزينت بفستان آخر باللون الأزرق المنفوش ومصمم بأكمام شفافة ونقوش زرقاء حول الرقبة، وتأنقت بـ فستان أبيض طويل بأكمام طويلة مصمم بطبقات مفرَّغة بنقاط لتصميم مميز.

قد يهمك أيضا:

موديلات جذابة من الفساتين العصرية الأنيقة من وحي مدونات الموضة

الكروشيه والجلد والدانتيل أحدث فساتين فصل الربيع 2020