استعدي للصيف بعد الحجر المنزلي بإطلالات مستوحاة من الملكة رانيا

لطالما رصدنا إطلالات رائعة للملكة رانيا تعتمدها في مناسبات ومشاوير مختلفة، وما يميز هذه الإطلالات أنها راقية ومفعمة بالأنوثة، وأيضًا مواكبة لأحدث صيحات الموضة.. فالملكة رانيا تعرف تمامًا كيف تختار تصاميم الملابس التي تناسبها، من ناحية القصّات والألوان، وطبعًا حسب المناسبة والزمان والمكان أيضًا، وهذا ما جعلها تُصنف كواحدة من أكثر النساء أناقة في العالم، واليوم جمعنا بالصور مجموعة من أجمل إطلالاتها التي اعتمدتها في مناسبات مختلفة في فصل الصيف؛ لتستوحي بعض الأفكار المميزة بعد انتهاء فترة الحجر المنزلي، وإليكِ بعض الأمثلة.



فستان أبيض ميدي تألقت به الملكة رانيا:

إطلالة صيفية ناعمة وأنيقة، اعتمدتها الملكة رانيا لأحد المشاوير الصباحية، وقد اختارت فيها فستان ميدي باللون الأبيض بقصة القميص الرائجة هذا الموسم، مع أكمام طويلة وخصر محدد، وقد زينته الجيوب في مناطق مختلفة، وأضافت عليه لمسات شبابية، وكانت قد نسقت معه حقيبة يد صغيرة وحذاء بكعب عالٍ باللون الأبيض أيضًا، وأكملت اللوك بنظارات شمسية بتصميم الطيار.



تنسيق مميز في التنورة الميدي اعتمدته الملكة رانيا:

تنسيق صيفي مميز، اعتمدته الملكة رانيا وقد بدت فيه غاية في الأناقة والعصرية، وقد اختارت تنورة ميدي بقصة منسدلة باللون الأبيض، نسقت معه توب من الشبك الأسود، ومن فوقه جيليه من الساتان باللون الكحلي الداكن، وأكملت اللوك بحقيبة يد كبيرة من الجلد البيج، وحذاء بكعب عالٍ باللون البني.



الملكة رانيا متألقة في إطلالة باللونين الزهري والأبيض:

اعتمدت الملكة رانيا إطلالة صيفية مميزة مفعمة بالأنوثة والأناقة، وقد اختارت فيها تنورة كلوش ميدي بنقشة الكارو باللون الزهري الفاتح، خصرها عالٍ ومزينة بشريطة، وقد نسقت معها قميصًا أبيض بتصميم كلاسيكي، وأكملت اللوك بحذاء بكعب عالٍ وحقيبة يد بتصميم مبتكر باللون الأبيض، وزيّنت الإطلالة بأقراط ناعمة.

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لوك شبابي في البنطلون الواسع اعتمدته الملكة رانيا:

الإطلالات الشبابية ليست بالغريبة عن الملكة رانيا، وهنا شاهدناها وقد اختارت "لوك" مميزًا؛ اعتمدت فيه على بنطلون أبيض قصير وبقصة أرجل واسعة، نسقت معه قميصًا باللون الكحلي الداكن، وأكملت اللوك بحقيبة كتف من الجلد، وحذاء بكعب عالٍ بنقشة جلد الأفعى.

أفكار أزياء صيفية مميزة ومفعمة بالأناقة مع لمسات من العصرية على طريقة الملكة رانيا؛ لتستوحي منها أفكار إطلالات؛ تتألقين بها بعد انتهاء فترة الحجر المنزلي.

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