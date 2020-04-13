معاطف باللون الرمادي لشتاء 2020

المعاطف باللون الرمادي، كانت واحدة من الصيحات التي شاهدناها بأزياء أسابيع الموضة الرجالية، بتصاميم مختلفة لتناسب كل الأذواق، مع التفاصيل المميزة التي اعتمدتها كل دار. وقد اخترنا لك عزيزي الرجل مجموعة من أبرز المعاطف باللون الرمادي لشتاء 2020.



المعطف الطويل بخامات فخمة منDior Men

من الأسس المهمة التي يعتمد عليها اختيار المعطف؛ الخامة الجيدة، خاصة إن كنت تبحث عن موديلات تمنحك الدفء بالمقام الأول، كهذا التصميم من Dior Men، باللون الرمادي الثلجي، مع خامة الصوف الكشمير، وهو مناسب للأجواء الكلاسيكية الفخمة، وكذلك يمكنك ارتداؤه مع البدلة.

المعطف مع اللمسة العملية من Isabel Marant

أعجبنا هذا الموديل للمعطف مع التصميم العملي، الواسع قليلًا؛ ليلائم حركة الرجل، كما أن تصميمه مستوحى من أجواء الثمانينات، يناسب يومك الطويل خارج المنزل، مع البناطيل القماشية، أو حتى الجينز، والبلوفر الصوف.

المعطف الجلد مع ياقة الخروف منHermes

هذا الموديل من دار Hermes مستوحى كذلك من فترة السبعينات والثمانينات، خاصة مع الياقة الفرو من جلد الخروف، والتي كانت أبرز الصيحات التي تزين المعاطف الطويلة بهذا الوقت.

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هذا الموديل يجمع بين النمط العصري والكلاسيكي، يمكن معه ارتداء البناطيل القماشية بالألوان الداكنة كالأسود، والقميص باللون الرمادي، أو الأسود أيضًا لإطلالة محايدة.



المعطف الكاروهات الرمادي مع الأسود منDunhill

موضة الكاروهات مازالت متربعة على عرش الموضة، ويبدو أننا سنشاهد الكثير من القطع التارتان الشتاء القادم، لهذا اخترنا لك هذا التصميم للمعطف الطويل الكاروهات من Dunhill، باللونين الأبيض والأسود؛ للمسة كلاسيكية فخمة، مناسبة لكل الأعمار.

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