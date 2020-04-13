أزياء نيا عمرون للمحجبات

تُعد نيا عمرون من أكثر الفاشونيستات المحجبات اهتمامًا بالموضة والأناقة، حيث تحرص على اختيار الموديلات الواسعة المحتشمة بألوان أنيقة وعصرية، مع تنسيق الحجاب بطرق مختلفة تتماشى مع أزيائها المميزة، وتميل نيا للألوان الفاتحة المريحة للعين، كالسماوي والأخضر الفاتح والأبيض، وكذلك البني الرمادي والبيج، إضافةً للألوان الجريئة القوية كدرجات البرتقالي والأحمر.

جمعنا لكِ اليوم عدة إطلالات لها لتنسيق أفكار لمناسباتك ولون بشرتك

ستايلات مختلفة للمحجبات في خريف 2020

ظهرت نيا ببنطال واسع ومعطف باللون الأخضر الفاتح، أكملتهما بحجاب أخضر داكن وحذاء بكعب بدرجة تقارب لون زيّها، وكسرت اللون الأخضر بحقيبة سوداء منقوشة بالبيج مع إكسسوارات ذهبية، وتجملت ببنطال واسع سماوي ومعطف طويل باللون نفسه مع قميص وحجاب باللون السكري، وحقيبة من الخوص أضفت على مظهرها جمالًا، ونسقت معطفًا طويلًا واسعًا باللون البني بأزرار، مع حذاء وحقيبة من الخوص وعدة أكسسوارات ذهبية، كما تألقت بحقيبة وحجاب باللون البنفسجي، وجاكيت واسع أبيض وبنطال واسع بيج، إضافةً لحذاء سماوي.

إطلالات مخملية لخريف 2020

بألوان النود من وحي لينا أسعد

وأطلَّت بفستان صوف برتقالي طويل مع معطف برتقالي وحجاب أسود، وارتدت بنطالًا واسعًا وحجابًا باللون البيج، مع قميص زيتي وعباءة زيتية بدرجة داكنة، وأكملت أناقتها العصرية بحقيبة برتقالية مصنوعة من الجلد، وتزينت بفستان طويل مخطط باللون الأزرق وحجاب أزرق، واختارت معطفًا طويلًا أحمر بجيوب وحقيبة من الخوص تتماشى مع نظارتها وحجابها اللذين يكسوهما اللون الأسود، ونسقت لما يتناسب مع الذوق الخليجي المرتفع عباءة بُنية بفصوص كريستال وحجاب بيج ، وظهرت بحجاب وبلوزة باللون الأسود ومعطف وبنطال باللون البُني بدرجة مميزة مع حقيبة حمراء، وفي إطلالة أخرى تجملت ببنطال وبلوزة باللون الأبيض ومعطف كاروهات واسع باللونين البيج والأبيض.

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