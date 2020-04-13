موديلات اساور ذهبية ناعمة لكل يوم

القاهرة – لايف ستايل
تعتبر الاساور الذهبية من قطع المجوهرات التي تهواها السيدات وتتزين بها في مختلف الأوقات. التصاميم المرصعة بالماس أو تلك التي تتسم بحجم بارز وكبيرة، تفضل السيدة اعتمادها في المساء أو في المناسبات الهامة. ولكن هناك تصاميم ناعمة تليق بمختلف الأوقات...
موديلات اساور ناعمة مصنوعة من الذهب الأبيض أو الأصفر، تضعينها مع ساعتك أو مع غيرها من الأساور المصنوعة من الجلد المطاطي لإطلالة عصرية ولافتة. بعضها مزيّن بحبات صغيرة من الماس، وبعضها مرفق بقطع شارمز Charms صغيرة، وبعضها الآخر مرصّع بأحجار كريمة بأحجام صغيرة تزيده انتعاشاً.
مهما كان تصميم السوار الذي ستختارينه، احرصي على أن يكون ذا حجم ناعم، تستطيعين التزيّن به في جميع الأوقات، يبقى في يدك ولا تحتاجين إلى نزعه. فالسوار الرفيع والناعم سيمنحك إطلالة متميّزة وأنثوية في الوقت نفسه لن يشعرك بالتقيّد.
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