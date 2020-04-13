استوحي من مجوهرات النجمات لموسم الربيع

وصلت الازهار والورود الى الموضة في الملابس والنقوش على المجوهرات .

و بدأنا بملاحظة جانب محدد من الطبيعة توليه الكثير من الدور الفاخرة حيز كبير من الإهتمام في تصاميمها من المجوهرات الإستثنائية المرصعة والمنحوتة والساعات الفخمة والتي زينتها بكافة أشكال وأنواع الورود بأكثر الطرق إبداعاً وفنية والرائع فيها أنها لا تبطل موضتها

اهدي مجموعة من مجوهرات النجمات المزينة بالازهار.

الدكتورة خلود



فمن آلاف المزروعات المتوفرة في مختلف أقطاب العالم استوحى أبدع مصمم المجوهرات وأكثرها مهارة ودقة وخبرة أجمل أشكال الورود، وصمموا مجوهراتهم من وحيها أو حتى استناداً اليها في الكثير من الأحيان، ومن ثم قاموا بترصيعها بأروع تقطيعات الماس وأكثرها نقاوة أو أندر وأكثر الأحجار الكريمة روعة وتوهج. فقد رأينا كافة تصاميم المجوهرات من أقراط متدلية كبيرة أو صغيرة، قلادات، أساور وساعات كل تزينت بأشكال متعددة من أوراق نباتات، منها معروفة في بلادنا العربية ومنها لا تتوفر سوى بأماكن محدودة من حول العالم، وبالتالي يراها المصممون خلال أسفارهم أو في كتب يقرأونها أو حتى لوحات يرونها وبالتالي تشكل بالنسبة لهن مصدر إلهام مميز.

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ليلى طاهري

وفي سياق بحثنا عن قطع مجوهرات إستثنائية، لفتتنا بعض من هذه القطع التي زينت منها بورود ترمز الى الربيع، وانتقتها مختلف النجمات والمؤثرات العربيات وأخرى تعني الحياة ومنها لفتتنا لجمال شكلها وترصيعها، فجمعناها لم في معرض الصور لتتأملي روعتها بنفسك وتختاري اجملها لتتزيني بها فور انتهاء الأزمة الصحية العالمية واستعادة حياتك وخروجاتك الإجتماعية!

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