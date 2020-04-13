أسباب زيادة الوزن في شهر رمضان رغم الصيام.. وإليك نصائح مهمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - شيماء مرسي :

أيام قليلة على قدوم شهر رمضان الكريم، الذي يحلّ في ظروف استثنائية في ظل تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19".

وبالرغم من الصيام لعدد ساعات طويلة خلال الشهر الكريم، إلا أن البعض يعانون من زيادة الوزن في رمضان.

وتوضح الدكتورة فرح حسين، استشاري التغذية العلاجية والإكلينيكية لـ"الخليج 365"، أسباب زيادة الوزن وتعود لعوامل عدّة، أهمها:

- تغيير مواعيد تناول الوجبات، نظرا لأنه يتم تناول وجبة الإفطار في وقت متأخر، بعدما كان يتم تناول 3 وجبات يوميا.

- سوء اختيار الأطعمة والوجبات والحلويات التي يتم تناولها في الإفطار وبعده.

- تناول الطعام بكميات كبيرة بحجة الصيام طوال اليوم.

- تناول الأطعمة المقلية؛ كالفراخ والسمبوسك الغنية بكميات كبيرة من الدهون، والتي تحتوي أيضا على الكثير من السعرات الحرارية، ما يؤدي لزيادة الوزن.

- تناول العصائر الرمضانية بكميات كبيرة، لاحتوائها على السعرات الحرارية.

- الحلويات الرمضانية تعتبر من أحد العوامل المسببة لزيادة الوزن في شهر رمضان؛ لاحتوائها على السعرات الحرارية، كالكنافة والقطايف والخشاف.

- قلة النشاط الحركي في شهر رمضان، لعدم قدرة الجسم على الحركة.

كيف يؤثر الحزن على الجهاز المناعي؟

- قلة ممارسة الرياضة وتفضيل الراحة بعد الفطار.

- النوم بعد تناول الإفطار، إذ يعتبر من العوامل التي تؤدي لزيادة الوزن.

Advertisements

وأوضحت أن شهر رمضان يجب أن يكون فرصة لمن يريدون فقدان وزنهم وتغيير عاداتهم الصحية وتحسين صحتهم، يمكن ذلك من خلال اختيار الأطعمة الصحية غير المليئة بالسعرات الحرارية، واختيار أوقات ممارسة الرياضة، واختيار الوجبات التي يجب تناولها بين فترة الإفطار والسحور.

وجهت الدكتورة عدة نصائح لمنع زيادة الوزن، وهي:

- الاستعداد قبل حلول شهر رمضان، من خلال التخلي أو التقليل من العادات السيئة المتبعة طوال السنة.

- التقليل من تناول الكافيين قبل حلول شهر رمضان، خاصة في فترة النهار لمنع شعور الصائم بالإرهاق.

- بالنسبة للمدخنين يفضل التقليل من تناول السجائر قدر الإمكان.

- عدم الإكثار في تناول الأطعمة بكميات كبيرة أثناء الإفطار.

- التقليل من تناول الحلويات قدر الإمكان.

- التقليل من تناول العصائر أو استبدالها بعصائر فواكه طازجة بكميات سكر أقل.

- الامتناع عن تناول المشروبات الغازية، ويفضل الامتناع عن تناولها قبل حلول شهر رمضان.

- لابد من تناول حبات التمر أو الماء أو اللبن لتهيئة المعدة قبل البدء بتناول الإفطار، مع تجنب البدء بالمشروبات الغازية أو الشاي والقهوة.

- بالنسبة للأشخاص المدخنين، يجب تجنب تناول السجائر قبل الإفطار حفاظا على جهازهم الهضمي والتنفسي.

اضغط هنا

إحنا أقوى من كورونا