أحدث تصميمات فساتين السهرة من الفنانات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 أبريل 2020 07:40 مساءً - يشكِّل اختيار فساتين السهرة حيرةً لغالبية النساء، واليوم جمعنا لكِ خيارات أنيقة من موضة عام ٢٠٢٠؛ لتتأنقي بها من وحي النجمات.



إطلالات الفساتين الضيِّقة من ديانا كرزون

إطلالات ديانا كرزون



تختار ديانا كرزون الفساتين الضيقة التي تُبرز رشاقتها في إطلالات الفساتين، وكان منها فستان أحمر ضيق مصمم بأكمام شفافة ومزيّن بلمعة، وآخر أبيض مصمم بشكل لامع، مع وشاح مميز للأكمام، وأطلت بفستان باللون البيج مزيّن بزهور وبذيل بسيط.

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خيارات لذوات البشرة السمراء من داليا مبارك

إطلالات داليا مبارك



الفنانة السعودية داليا مبارك من أكثر الفنانات الخليجيات أناقةً، لا سيّما في اختيار أزياء السهرة، لذا جمعنا لكنَّ من وحيها أحدث ثلاثة فساتين، جاء الأول باللون السماوي بتصميم منفوش مزيّن بكشكشة ناعمة، وصُمم الآخر بشكل ضيق يكسوه اللون الأخضر، كما تجملت بفستان زهري منفوش مزيّن بالذهبي وأكمام منفوخة مكشوفة الأكتاف.

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فساتين عصرية من أميمة طالب

إطلالات أميمة طالب



تتميز أميمة طالب بالفساتين الأنيقة العصرية، بتصميمات فريدة من نوعها، نستعرض منها أحدث إطلالتين من وحيها؛ الأولى فستان ضيق تكسوه اللمعة ومزيّن بشراشيب وحزام للخصر، والآخر باللون الأبيض المصمم بشكل عصري بصيحة الكاب.

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خيارات الفساتين الواسعة من ديانا كرزون

إطلالات ديانا كرزون



تأنقت ديانا كرزون بفساتين منفوشة وواسعة مصممة بحسٍّ عالٍ من الأناقة، منها فستان بني مزيّن بالذهبي، وآخر أبيض مصمم بصيحة الكاب ومزين بتطريزات ونقوش ذهبية، وتزينت بفستان زهري منفوش بطبقات ناعمة وتعلوه زهرة ضخمة.