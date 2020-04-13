كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 أبريل 2020 07:40 مساءً - كيندال جينر Kendall Jenner تعتبر واحدة من أكثر النجمات الشابات أناقة في هوليوود. ولهذا فهي تشكل مصدر وحي بالنسبة للكثيرات من الشابات حول العالم، وإطلالاتها التي تنسقها في مختلف المناسبات، تجمع بين الأسلوب الشبابي العصري مع لمسات أنثوية ناعمة. وكثيراً ما تعود لحقبة التسعينات لتستوحي منها أفكارا لإطلالاتها، وتلك الحقبة كانت مشهورة بالجينز. وبالفعل، من يتابع إطلالات كيندال عبر السنوات يلاحظ أنها تعشق الجينز وتعتمده في مختلف الإطلالات الكاجوال الصباحية والرسمية المسائية أيضاً بألوان وقصات مختلفة، وقد جمعنا بالصور اليوم أبرز إطلالات ببناطيل الجينز من وحي كيندال جينر، لتستوحي أجمل الأفكار.



تنسيق في الجينز والكارديغان اعتمدته كيندال جينر:

كيندال جينير في اطلالة جمعت بين الأناقة والعصرية في الجينز





شاهدنا كيندال جينر Kendall Jenner في لوك صباحي جمع بين العصرية والنمط الأنثوي، وقد اختارت فيه جينز خصر عال باللون الأزرق الكلاسيكي وبقصة أرجل مستقيمة، وقد نسقت معه كارديغان ناعما باللون الزهري الفاتح، وأكملت الإطلالة بحقيبة كتف من الجلد الأبيض وحذاء رياضي من أديداس Adidas.

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إطلالة أنثوية في الجينز تألقت بها كيندال جينر:

اطلالة مميزة لـ كيندال جينير في الجينز مع توب مكشوفة الأكتاف





العديد من الأفكار المميزة تبتكرها كيندال جينر Kendall Jenner عند اعتمادها الجينز، مثل هذا اللوك الذي بدت فيه جميلة ومواكبة للموضة وقد نسقت فيه بنطلون جينز بتصميم كلاسيكي باللون الأزرق مع توب بتصميم مميز بقصة الكورسيه مكشوفة الأكتاف مع أكمام منفوخة باللونين الأبيض والأخضر، وأكملت اللوك بحذاء من الجلد الأسود وحقيبة يد صغيرة.

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الجينز البويفرند على طريقة كيندال جينر:

كيندال جينر جينز واسع مع توب بقصة الكتاف الواحد





مازال الجينز البويفرند يعتبر من صيحات الموضة الرائجة، وهنا شاهدنا كيندال جينر Kendall Jenner وقد اختارته لإطلالة صباحية مميزة وقد اعتمدته باللون الأزرق وممزق من عند الركبتين، ونسقت معه توب باللون الأخضر بقصة الكتف الواحد وحذاء رياضيا وحقيبة كتف.

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لوك عصري في الجينز اعتمدته كيندال جينر:

لوك شبابي في الجينز الواسع نسقته كيندال جينير





تعشق كيندال جينر Kendall Jenner اعتماد الإطلالات العصرية، مثل هذا اللوك الذي اختارت فيه جينز واسعا باللون الأزرق، ونسقت معه توب ذا طابع رياضي، وأكملت اللوك بصندل كعب عال بتصميم مبتكر من برادا Prada باللون البرتقالي، وحقيبة كتف صغيرة باللون الأسود.



إطلالات ببناطيل الجينز من وحي كيندال جينر Kendall Jenner متنوعة ومبتكرة اعتمدتها في مناسبات مختلفة، شاهدي الصور واستوحي أجمل الأفكار الملفتة.

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