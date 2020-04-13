النجمات العربيات في الحجر الصحي يهجرن الملابس الفاخرة لصالح الأزياء المنزلية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 أبريل 2020 07:40 مساءً - تعودنا على مشاهدة النجمات، غالباً، في أبهى الإطلالات في فساتين السهرة والأزياء السواريه، على المسرح والسجادة الحمراء، لكن كل شيء تغير في زمن الكورونا، حيث ومنذ أن اكتشف الفيروس وتم فرض الحجر الصحي، أصبحنا نشاهد النجمات بصورة جديدة، وقد استبدلن الأسلوب الفاخر بالإطلالات المنزلية العملية والبسيطة. واليوم جمعنا بالصور بعض أبرز إطلالات النجمات العربيات مؤخرا،ً في فترة الحجر الصحي في ملابس منزلية، بعيداً عن التكلف أو المبالغة.



يارا تعتمد السروال الجلدي في الحجر المنزلي:

يارا في اطلالة منزلية في البنطلون الجلد





كانت يارا حريصة على أن تحافظ على أناقتها في فترة الحجر الصحي، ولهذا فقد شاهدناها في إطلالة منزلية عصرية، اختارت فيها سروالا ضيقا من الجلد الأسود، نسقت معه سويتر باللونين الأسود والأبيض، ومزينة بالترتر البراق باللون الفضي.

تابعي المزيد : أزياء للعودة للعمل بعد الحجر المنزلي من الفاشينيستا



نسرين طافش في لوك منزلي مريح:

نسرين طافش في اطلالة منزلية



نسرين طافش فضلت الراحة والبساطة على أي شيء آخر، ولهذا فقد اعتمدت تنسيقا قطنيا عمليا مؤلفا من بنطلون قطني بقصة أرجل واسعة باللون الرمادي مع تيشرت من دون أكمام باللون البيج، عليها طبعة ملونة من الأمام.

تابعي المزيد : فساتين ربيعية من النجمات ستتحمسين لاعتمادها بعد الحجر الصحي

Advertisements



مايا دياب لم تتخل عن عصريتها حتى في فترة الحجر الصحي:

مايا دياب لم تتخل عن عصريتها حتى في فترة الحجر المنزلي





مايا دياب، المعروف عنها عشقها الموضة، كانت حريصة على أن لا تتخلى عن أسلوبها العصري حتى في فترة الحجر الصحي، وقد شاهدناها وقد اعتمدت لوك شبابيا اختارت فيه “هودي” باللون الأسود بقصة واسعة، نسقت من تحتها شورت مطاطيا ضيقا وحذاء رياضيا.

تابعي المزيد : أزياء منزلية للحجر الصحي على طريقة كيم كارداشيان



جيسي عبدو في لوك رياضي منزلي:

جيسي عبدو في لوك رياضي منزلي





أما جيسي عبدو، فقد فضلت اعتماد لوك منزليا رياضيا وقد اختارت فيه بنطلونا قطنيا باللون البيج الفاتح، مع توب من نفس اللون من دون أكمام، وأكملت الإطلالة بحذاء رياضي من نايكي Nike وقبعة سوداء ارتدتها بأسلوب شبابي.

تابعي المزيد : إلغاء أسابيع الموضة بسبب فيروس كورونا... لنعود لأجمل إطلالات النجمات في الموسم الماضي



هيفاء حسوني في لوك مريح في الجينز:

هيفاء حسوني في اطلالة في الجينز والسويتشرت



أطلت هيفاء حسوني بإطلالة منزلية وهي تلاعب قطتها، وقد اختارت بنطلون جينز باللون الأزرق بقصة أرجل واسعة ومريحة، نسقت معه سويتشرت بنقشة الكارو باللونين الأسود والأخضر.



شاهدي كيف تحولت إطلالات النجمات العربيات من النمط الفاخر والمترف إلى النمط البسيط والعملي، في خلال فترة الحجر المنزلي الوقائي من فيروس كورونا.



تابعي المزيد : إطلالات بسيطة ومريحة للحجر المنزلي من عبير سندر