الترتر والبريق لاطلالاتك الصيفية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 أبريل 2020 07:40 مساءً - برزت صيحة الترتر والبريق خلال عروض الازياء العالمية لتكون موضة اليوم سواء للنهار أو للمساء. وإذا كان لديك أي مناسبة قريبة لا تترددي بإختيار الترتر وتعلمي طريقة تنسيقه .

تابعي المزيد:الترتر يسيطر على عروض أسابيع الموضة

قد تكون الحياة مملّة من دون الترتر والبريق الذي يتراقص وميضهما مع انعكاسات الضوء. والعديد من التصاميم أتت لتضفي الكثير من التميّز على المناسبات المهمّة. تألّق البريق في الإطلالات بالكثير من النغمات اللونيّة المختلفة من خلال الأقمشة المعدنية أو على شكل حبّات من الترتر رُصفت ببراعة فوق الأقمشة.







Advertisements

EMPORIO ARMANI









نصائح لارتداء الترتر البرّاق





ALBERTA FERRETI





- يمكنك ارتداء توبات مرصّعة بالترتر مع بنطلونات الجينز للغداء مع الصديقات.





- يمكنك اختيار تصاميم مزيّنة بترتر كبير الحجم إذا كنت نحيلة.





- إذا كنت تتمتّعين بجسم ممتلئ، ابحثي عن ترتر صغير الحجم.

تابعي المزيد: ملابس من الترتر لسهرات هذا الشتاء