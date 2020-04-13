أجمل موديلات جاكيتات عملية للسفر

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 أبريل 2020 07:40 مساءً - الجاكيت ذات الجيوب المتعدّدة هي جاكيت عمليّة، خصوصاً إذا كان الربيع في بلادك يتمتّع بطقس بارد نوعاً ما.

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DOLCE &GABANA









هذه الجاكيتات تذكّر بالمغامرات التي يخوضها المغامرون في الغابات والصحاري بحثاً عن المتعة والإثارة. كما أنّها تستوعب الكثير من الأغراض التي قد تحتاج إليها المرأة.

وقد أتت هذه الجاكيت بتصاميم مختلفة ومصنوعة من خامات متنوّعة، فيما جاء بعضها بألوان صيفية بامتياز، كالأبيض والنعناع.

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جاكيت للدراجات النارية







OSCAR DE LA RENTA







ناللت سترة راكبي الدراجات النارية الكثير من الرواج في الآونة الأخيرة، أكان في صفوف النجمات العربيات أو العالميات أو حتى ايقونات الموضة، ولا أحد يستطيع أن ينكر روعتها وطريقة ملائمتها مع كافة اللوكات النهارية والمسائية. بالإضافة الى ذلك، وبالرغم من أن الكابات والجاكيتات الطويلة هي من أبرز صيحات الموسم وهي تعتبر من ضروريات إطلالاتك في الربيع وللمشاركة في رحلة سفاري.





طريقة تنسيق جاكيت السفر





FENDI





ثمة خدعة رائجة للغاية في مجال الموضة، دوماً ما تستخدمها أيقونات الموضة لا سيما في الـستريت ستايل لتنتقلن بلوكاتهن الى مستويات عالية جداً من الفخامة.

انتقي الجاكيتات بمختلف الأقشة والستايلات لتواكبي فيها موضة الجاكيت السفاري من تلك المصنوعة من الدينيم الى السترات الجيرسي وتلك ذات الطابع العسكري مروراً بالسترات ذات النقوش او حتى السميكة، ما يبرهن بانك قادرة على التألق بهذا اللوك بأي سترة معلقة في دولابك

مهما كان طابعها وأنت قادرة على ان تحصلي على لوك غاية بالشياكة على الفور بخطوة بسيطة للغاية لن تتطلب منك أكثر من ثواني معدودة.

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