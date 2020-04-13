موديلات اكسسوارات شعر عصرية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 أبريل 2020 07:40 مساءً - عام 2020 هوعام اكسسوارات الشعر العصرية، بل عام إنفجارات الموديلات، والتحديثات. عصبات كبيرة الحجم، اكسوارات اللولو وغيرها. وفقًا لخبراء تصفيف الشعر، فإنّ هذا العام يدور حول عودة موديلات السبعينات لناحية عصابات الشعر، والأوشحة، والمشابك. وشهدنا في الأشهر الماضية أيضًا ظهوراً للأقواس والأزهار خاصة خلال عروض أسايع الموضة لربيع وصيف 2020. إذاً، سيكون فصل الربيع مليئاً باكسسوارات الشعر. إليكِ مختاراتنا من إتجاهات اكسسوارات الشعر:

اكسسوارات شعر عصرية: ربطات شعر كبيرة

ربطة شعر ترند

أصبح ما كان يعتمده الأطفال الصغار ذات يوم إتجاهًا لإكسسوار الشعر من المحتمل أن يكون خلاصة موقع انستقرام لهذا العام. هذا الموسم، ستهيمن عصبات الرأس الكبيرة على مشهد الشعر، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنّها طريقة مضمونة للحفاظ على تسريحة عفوية سريعة ( خاصة السيدات على البحر أو اللواتي يصفّفن شععرهن في المنزل. نحن نحصل على إلهام لا نهاية له من المشاهير والمؤثرين على حدّ سواء الذين يجعلون أي شيء ترندي وبشكل مثالي وأنيق. ما هوجمال ربطات الشعر العصرية؟ تنوعّها. وضع عصبة رأس فوق الشعر المصقول، أو كعكة منخفضة فوضوية، أو حتى ذيل حصان مرتفع. وإذا كنتِ تشعرين بالبهجة، يمكنكِ مضاعفة الاتجاهات واختيار عصبة رأس مرصّعة باللؤلؤ أو الأزهار.

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اكسسورات شعر حمراء عصرية بالورود

اكسسوارات شعر بالورود



اكسسوارات الشعر الحمراء لن تكون ترند في موسمَيْ ربيع وصيف 2020؛ وهذا ما لاحظناه في عروض أسابيع الموضة الماضية من نيويورك إلى لندن وباريس وميلانو. إلاّ أنّها ستكون حاضرة على البحر، وفي المشاوير الكاجوال، بخاصة على شكل الورود والربطات المعقودة بخصلات الشعر. أغطية الرأس بالورود ستكون الأكثر بروزًا في هذين الموسمين. لذا، اخترنا اللون الأكثر حيوية في فصلي الدفء، كي تنسيقيه مع خصلات شعركِ وبطريقة ناعمة. هذا الاكسسوار هو الأسهل، وقد لا يحتاج إلى مصفّف شعر. يكفي وضع مشط بالورود على الخصلات، ليظهر موديلًا جميلًا. يمكن حتى التقاط وردة من حديقة المنزل، ووضعها على الشعر لتضفي حيوية على طلّتكِ. خلال عرض أليسيا وأوليفيا، لاحظنا الورود الضخمة بتسريحات فوضوية عى رؤوس العارضات. اكسسوارات الورود كانت حاضرة في عروض دولتشي آند غابانا، وهذ أمر غير مستغرب عن الدار التي تتميّز تصميماتها بالطبعات والورود.