إطلالات مريحة للحامل من وحي لينا أسعد

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 أبريل 2020 07:40 مساءً - مدونة الموضة الشهيرة لينا أسعد، تستعد بهذه الفترة لاستقبال مولودها الأول، وبداية من مراحل شهور الحمل الأولى وهي تشارك متابعينها، تلك اللحظات الممتعة، بالطبع مع الإطلالات المختلفة التي تناسب شهور الحمل الأولى، والتي لاحظنا أنها تركز على الراحة بشكل كبير.



البلوزات المكشكشة مع حزام الخصر

البلوزات المكشكشة مع حزام الخصر





يبدو أن لينا أسعد سعيدة للغاية بهذا الوقت، وكما نلاحظ أنها تتعتمد أن تبرز منطقة البطن لديها، وكأنها تخبر الجميع بحملها، وبالطبع تفعل ذلك بالإطلالات المختلفة، كتلك البلوزة المكشكشة باللون الأبيض، مع حزام الخصر، الذي اعتمدته من بعد منطقة الصدر، ونسقت مع البلوزة بنطلون أبيض، وحجاب قطني باللون الأرجواني.

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البلوزات القطنية الطويلة مع رباط الخصر

البلوزات القطنية الطويلة مع رباط الخصر



أما هذا الموديل فهو مريح أكثر، من خامة القطن الناعمة، مناسب لكِ هذا الصيف، خاصة مع التصميم الطويل، ورباط الخصر، الذي يمكنكِ اعتماده حسب شكل جسمكِ، نسقته لينا أسعد مع الجينز الأزرق، وحجاب بألوان النود، جاء مثاليًا مع لون بشرتها.

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الإطلالات الرياضية والبناطيل عالية الخصر من لينا أسعد

الإطلالات الرياضية والبناطيل عالية الخصر من لينا أسعد



اعتمدت لينا أسعد على الإطلالات الرياضية، كأسلوبها العملي للأزياء بفترة حملها، مثل البناطيل الرياضية عالية الخصر، مع السويت شيرت، لإطلالة مناسبة أثناء السفر، بالطبع مع الأحذية الرياضية، وحجاب قطني، مع لمسة ألوان النود التي تفضلها لينا دائمًا.

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إطلالات لينا أسعد بالألوان المحايدة

إطلالات لينا أسعد بالألوان المحايدة





لاحظنا مدى اعتماد لينا أسعد على الأسلوب المحايد بفترة الحمل، كاختيار البلوزة الصوف باللون الكريمي، مع بنطلون عالي الخصر من نفس اللون، للمسة بسيطة وناعمة، تمنح السيدة إحساس بالهدوء، وكذلك نسقتها مع حجاب بنفس الدرجات، حتى لا تكسر الستايل المحايد.

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بهذا الألبوم إليكِ إطلالات تناسب السيدة الحامل من وحي لينا أسعد.