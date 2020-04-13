تدرس صيدلة وتجيد 3 لغات.. معلومات عن ابنة محمد شومان بعد تبرؤها منه

خرجت لوجين شومان، ابنة الفنان الهارب محمد شومان، في مقطع فيديو مصور، عبر حسابها على فيس بوك، ردًا على بيان أصدره الفنان عبر حسابه يناشد من خلاله السلطات المصرية، بالإفراج عن نجله الذي يخضع للتحقيق.

ويُقدم "هُن" معلومات عن لوجين شومان، ابنة الفنان الهارب، خلال السطور التالية.

- لوجين شومان، ابنة الفنان محمد شومان، ولدت في عام 1997، وتبلغ من العمر 23 عاما.

- تخرجت في مدرسة أمجاد الدولية البريطانية.

- تدرس في كلية الصيدلة، الفرقة الرابعة، بجامعة القاهرة.

- تجيد العديد من اللغات كالعربية والفرنسية والإنجليزية والألمانية.

- خرجت في مقطع فيديو مصور عبر حسابها على فيس بوك، تعلن من خلاله التبرؤ من والدها الفنان، ومحاولة محو اسمه من الأوراق والبطاقة الشخصية.

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- طالبت السلطات بمساعدتها هي وشقيقتها بشطب اسم محمد شومان، من البطاقة الشخصية لهما.

- انضم والدها لقناة "الشرق" الإخوانية عام 2017، وقدم برنامجًا بعنوان "شومان شو"، وهاجم فيه مصر.

- انقطعت أخباره عن لوجين وأسرتها منذ عام 2015.

لوجين شومان تتبرأ من والدها

وظهرت ابنة الفنان الهارب، وهي ترد على بيانه الأخير، الذي يناشد فيه السلطات المصرية بالإفراج عن نجله الذي يخضع للتحقيق، قائلة: "أنا وأختي وأخويا أحمد، مش أسرتك، ومالناش أي علاقة ولا صلة بيك، وقطعنا كل ما له علاقة بيك من 5 سنين".

وتابعت: "أحمد أخويا، أنت متحملتش مسؤوليته من وهو عنده، سنة ونص، وأنت بالنسبة لنا مش رب الأسرة، لأن أُمنا هي رب الأسرة، من وقت ما هربت وقاعد في بلد تانية".

وأوضحت "لوجين" سبب التحقيق مع شقيقها، قائلة: "بيتأكدوا إن مالوش علاقة بيك وبأفعالك، وهيطلع لأننا مالناش صلة بيك، لو عاوز تعمل فيها أب إنزل وواجه ده بنفسك".