في عامها الـ97.. كوليتو أكبر معمرة تتعافى من كورونا في البرازيل

لم يتوقع الأطباء نجاتها بعد إصابتها بفيروس كورونا بعمر 97 عامًا، لتصبح أكبر الناجين من الفيروس في البرازيل.
خرجت دال كوليتو، يوم الأحد، على كرسي متحرك من مستشفى فيلا نوفا ستار، في ساو باولو، وسط تصفيق الأطباء وطاقم التمريض، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".
ومثل شفاؤها المفاجئ بارقة أمل في البرازيل، وذكرت مؤسسة "ريدي دأور ساو لويز" التي تدير مستشفى فيلا نوفا ستار، في بيان، أن دال كوليتو هي الوحيدة الباقية على قيد الحياة من أسرة إيطالية كانت تضم 11 أخاً وأختاً في مدينة سانتوس الساحلية.
ورغم اقتراب عمر "دال كوليتو" من الـ100 عام، إلا أنها تعيش حياة نشطة جداً وتستمتع بالمشي والتسوق والطهي. ولها ستة أحفاد وخمسة أبناء أحفاد.
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