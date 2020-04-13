شكرا لقرائتكم خبر عن "كورونا" ينقذ نساء التشيك الجميلات من الجلد! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظر الكثير من نساء جمهورية التشك الجميلات وخاصة الريف بعين الرضا الى الدور الذي لعبة فيروس كورونا في انقاذهن من الجلد.

وأدت حالة الإغلاق المفروضة بسبب وباء "كورونا" في التشيك إلى عدم اقامة مناسبة شعبية سنوية مثيرة للجدل تتزامن مع عيد الفصح، حيث يقوم الرجال بضرب النساء باستخدام كرباج مصنوع من أغصان الصفصاف بحسب هئية الاذاعة البريطانية "بي بي سي".

وينتشر هذا التقليد في المناطق الريفية، حيث يذهب الرجال من بيت إلى بيت وهم يغنون ويجلدون النساء الجميلات على سيقانهن وظهورهن، ويحصل الرجال بالمقابل على مكافأة تتراوح بين البيض الملون ومشروب الخوخ مقابل الابتعاد والتوقف عن الضرب.

وعلى الرغم من ان النساء لايجدن في هذه المناسبة اي شيء ممتع إلا أنها لاتزال مستمرة نظرا لقدمها وارتباطها بالتراث وتحول الجلد مع الوقت وتغير الزمن إلى ضرب حفيف.

وتقول لادكا بويرفا التي نشأت في براغ ل"بي بي سي" "الأمر موجع جدا. حتى حين كنت طفلة كنت أكره مدلولات الأمر: أنت تعطين الرجال البيض لتجنب الأذى، لا يعجبني هذا أبدا". Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | "كورونا" ينقذ نساء التشيك الجميلات من الجلد! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.