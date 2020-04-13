قصات شعر رجال لموسمي ربيع وصيف 2020

ليس هناك وقت أفضل من الموسم الجديد لتبني مظهر جديد. موديلات العام الماضي لقصّات شعر رجال لم تكن على قد التوقعات، خاصة بالنسبة للموديلات الجريئة. يقدم هذا العام أفضل مظهر للرجال من قصات كنا قد رأيناها منذ فترة. من قصات الصفر، إلى القصير، ومتوسط الطول والكثافة، يحتوي هذا العام على خيار أنيق يناسب جميع أنواع ونوع الشعر. فيما يلي قصات الشعر الأكثر شعبية للرجال والتي يجب على كل رجل تجربتها في موسمي ربيع وصيف 2020.

قصات شعر رجال وتدرّجات الحلاقة

واحدة من أفضل الموديلات لموسمي ربيع وصيف 2020 حول قصات الشعر، هي الحلاقة: العالية، والمتوسطة، والمنخفضة. القصّات الثلاثة يمكن تصميمها بسهولة لتناسب أذواقكم. على سبيل المثال، إذا كنت تريد مظهرًا بسيطًا ولكن أنيقًا تمامًا، فإنّ قصة الشعر المنخفضة تشكل خيارًا ممتازًا. أمّا نحن فننصحك بالحلاقة المتوسطة، المناسبة لإطلالة العمل. للحصول على مظهر مهني قياسي، اختر قصة الحلاقة المتوسط. فهي تتضمّن مزيجاً يخوّلك الظهور في أي إطلالة سبور، كاجوال، أو رسمية. تبدو قصة الشعر هذه أنيقة وذكية.

قصات شعر رجال جانبية

على الرغم من وجود العديد من أنواع القصات الشعر الجديدة والمثيرة للرجال، إلا أنّ القصات بالجزء الجانبي لا تزال الخيارات الأكثر شعبية. بعد كل شيء، ما الذي لا يمكن أن يعجبك في هذا المظهر البسيط والأنيق ؟ كما ننصحك بقصة Buzz لطلة صيفية. هذه القصة تبقى دائماً على الموضة في كل السنوات. ميزتها أنّها تشعرك بلفحات البرود في صيف خانق. بالإضافة إلى هذه القصات، ننصحك بقصة قيصر. فعلاً إنّها قصة جوليوس قيصر نفسه؛ فقد ارتبط قيصر منذ فترة طويلة بالسلطة، وهذه قصة الإمبراطور في عصرنا الحالي. لتجربة هذا الأسلوب القوي لنفسك، اطلب من الحلاق قص شعرك قصيرًا مع هامش أفقي صغير.

نصائح صحية لشعرك

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لا حرج في استخدام جل الشعر والشمع وحتى مثبت الشعر للحصول على الشكل والمظهر الذي تريده. ولكن، استخدام الكثير من المنتجات يمكن أن يجعل شعرك يبدو غير طبيعي، لذا استخدم الكمية التي تحتاجها فقط بدلاً من تطبيق كميات زائدة. في ما يلي دليل سريع على المنتجات التي يمكن أن تساعدك في اتخاذ الخيارات المناسبة لنوع شعرك:

جل- يمنحك المظهر الرطب الذي يبقى في مكانه. إنّه منتج عالي اللمعان وثابت.

الشمع - ليس هناك شك في أنّ الشمع يحافظ على شعرك في مكانه.

Pomade - Pomade رائع لتحقيق مظهر مرتب ويضيف لمعاناً عالياً.

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