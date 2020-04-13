إطلالات الملكة ليتيسيا في آسيا تخطف الأنظار

الملكة ليتيسيا Queen Letizia من أكثر النساء أناقة، ولا جدال في ذلك، حيث إنها من القليلات اللواتي قليلًا ما يخطئن في انتقاء اطلالاتهنّ وتنسيقها بالطريقة الصحيحة، ونادرًا ما نراها في لوك غير موفق، أو في خيار غير أنيق، والأهم من ذلك أنها تختار ملابسها أحيانًا من الماركات المحلية الإسبانية، لكنها دائمًا تنجح في إضافة لمساتها الملكية التي تحوّلها لأفخم الاطلالات.

مؤخرًا وخلال جولتها الرسمية في آسيا في كوريا واليابان، شاهدناها في عدد من الاطلالات الملكية الفاخرة التي خطفت بها الأنظار، وإليكِ التفاصيل.



تنسيق عصري في التنورة الجلد اعتمدته الملكة ليتيسيا



من المعروف عن الملكة ليتيسيا Queen Letizia خياراتها الجريئة واللافتة في الموضة، ومنها هذه الاطلالة التي نسقتها مؤخرًا في زيارة لجنوب كوريا، وقد اختارت فيها تنورة ميدي من الجلد باللون الأحمر، نسقت معها قميصًا أبيض ناعمًا، أكمامه مزينة بالدانتيل، وأكملت اللوك بحذاء بكعب عالٍ وحقيبة كلاتش أنيقة من لون التنورة نفسه.

اطلالة أنثوية في فستان ناعم اعتمدتها الملكة ليتيسيا



اطلالة أخرى رائعة اعتمدتها الملكة ليتيسيا Queen Letizia في جنوب كوريا، وقد اختارت هذه المرة لوك أنثويًّا في فستان ماكسي باللون الزهري من تيمبرلي لندن Temperley London، مطرز من الأعلى عند منطقة الصدر بورود ملونة ناعمة، وطوله وصل حد الكاحل، نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ أسود بتصميم مميز، وأقراطًا ماسية فاخرة.



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الملكة ليتيسيا في اطلالة ملكية ساحرة في فستان باللون الزهري



أما لزيارتها لإمبراطور وإمبراطورة اليابان، فقد تألقت الملكة ليتيسيا Queen Letizia في اطلالة فاخرة ملكية بالفعل، كانت عبارة عن فستان باللون الفوشيا اختارته من كارولينا هيريرا Carolina Herrera مطرز بورود ناعمة باللون الفضي، وقد اختارت معه حقيبة كلاتش باللون الفوشيا أيضًا، وزينت اللوك بالتاج الملكي المرصع بالماس وأقراط ناعمة.

شاهدي كيف خطفت الملكة ليتيسيا Queen Letizia الأنظار بأناقتها واطلالاتها الفاخرة والعصرية خلال زياتها الرسمية لآسيا، واختاري الاطلالة الأجمل برأيِك.

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