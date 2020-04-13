كلمات حملت في طياتها الحزن عبرت بها الفنانة نهال عنبر، عن الحالة الصحية لشقيقتها، طالبة من متابعيها الدعاء لها بالشفاء.
فعبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، نشرت الفنانة نهال عنبر، صورة شقيقتها "بهرة" معلقة عليها: "دعواتكم لاختي الوحيدة الغالية بهرة، اللي مليش غيرها في الدنيا، إن ربنا يشفيها ويعافيها ويرجعها بيتها بألف سلامة، آمين يا رب".
وتفاعل الكثير من متابعيها بالدعاء لشقيقتها بالشفاء: "الله يشفيها ويرجعها بيتها بالسلامة"، "توجهي لله تعالى بالدعاء في الصلاة وبين الآذان والإقامة، سبحانه سيتجيب ويشفيها بإذنه، وألف سلامة".
كانت هذه تفاصيل خبر "مليش غيرها في الدنيا".. نهال عنبر: دعواتكم لأختي الوحيدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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