بفستان مكشوف مع حصان.. ناهد السباعي في جلسة تصوير جريئة

خضعت الفنانة ناهد السباعي، لجلسة تصوير جديدة، وجريئة، بعدسة المصور محمود علي.

وظهرت الفنانة بفستان أبيض من الجوبير، له فتحة هوليود الشهيرة، كشفت عن ساقيها، بتوقيع مصمم المشاهير أحمد عبد الله.

كما تألقت الفنانة بالشعر الويفي، مع المكياج التُرابي بألوان النيود الصريحة.

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وتعمدت الفنانة خلال الجلسة التخلي عن الحذاء، وإظهار "تاتو" القدم، مع أقراط متوسطة الحجم.

وشاركت "السباعي" الصور عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ناهد السباعي تحيي ذكرى ميلاد هيثم أحمد زكي

وكانت الفنانة، شاركت مؤخرًا، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، بمناسبة ذكرى ميلاده، مُعلقة: "كل سنة وأنت طيب وفي الجنة متهني وسعيد مع حبايبك".

وأرفقت "السباعي"، تعليقا على الصورة التي شاركتها، "النهاردة عيد ميلاد هيثم أحمد زكي"، وتابعت بعدد من الأدعية للفنان الراحل، "اللهم آنسه في وحدته وفي وحشته وفي غربته، اللهم انزله منزلا مباركا، وأنت خير المنزلين".