حرصت الفنانة سمية الخشاب، على تهنئة المطربة إليسا، على أغنيتها الجديدة "هنغنى كمان وكمان" عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".
وكتبت "سمية": "مبروك لملكة الإحساس على أغنية هنغني كمان وكمان، أغنية كلها طاقة إيجابية، مبهجة وجميلة زي قلبك الجميل".
وطرحت الفنانة اللبنانية إليسا، آخر أغانيها "هنغنى كمان وكمان"، والتي سجلتها خلال الحجر المنزلي، بسبب انتشار فيروس كورونا.
وشهدت الأغنية الجديدة حضورًا لافتًا للفنانة هيفاء وهبي، التي ظهرت وهي تستمع إلى الأغنية وترقص على كلماتها، وذلك عبر خاصية الاتصال بالفيديو كول.
كانت هذه تفاصيل خبر سمية الخشاب تهنىء إليسا على الأغنية الجديدة: مبروك لملكة الإحساس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.