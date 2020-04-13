سمية الخشاب تهنىء إليسا على الأغنية الجديدة: مبروك لملكة الإحساس

حرصت الفنانة سمية الخشاب، على تهنئة المطربة إليسا، على أغنيتها الجديدة "هنغنى كمان وكمان" عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وكتبت "سمية": "مبروك لملكة الإحساس على أغنية هنغني كمان وكمان، أغنية كلها طاقة إيجابية، مبهجة وجميلة زي قلبك الجميل".

Advertisements

وطرحت الفنانة اللبنانية إليسا، آخر أغانيها "هنغنى كمان وكمان"، والتي سجلتها خلال الحجر المنزلي، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وشهدت الأغنية الجديدة حضورًا لافتًا للفنانة هيفاء وهبي، التي ظهرت وهي تستمع إلى الأغنية وترقص على كلماتها، وذلك عبر خاصية الاتصال بالفيديو كول.